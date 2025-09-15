IND vs PAK: हाथ नहीं मिलाने पर बौखलाया पाकिस्तान, मैच रेफ़री पर उठाए सवाल, भारत के खिलाफ दर्ज की शिकायत

PCB on no handshake' controversy: कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) के हुनर और अक्षर पटेल के प्रदर्शन का पाकिस्तान (IND vs PAK, Asia Cup 2025) के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और भारत ने एशिया कप (Asia Cup 2025) के एकतरफा मुकाबले में Pakistan को अपेक्षा के अनुरूप 7 सात विकेट से हरा दिया. एक ओर जहां भारत ने शानदार खेल दिखाकर मैच को जीता तो वहीं दूसरी ओर टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. इसके अलावा जब मैच खत्म हुआ तो भारतीय खिलाड़ियों ने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, यहां तक कि भारत ने अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर दिया था. वहीं, भारत के इस रवैये को लेकर एक नई बात सामने आई है. (No Handshake Controversy)

पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से बचने का टीम इंडिया का फैसला प्रशंसकों के लिए भले ही एक नई बात हो, लेकिन मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी. पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम के साथ दोस्ताना व्यवहार करने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम तक भी गई थी, लेकिन उनके सामने ही दरवाज़े बंद कर दिए गए थे. अब खुलासा हुआ है कि मैच रेफरी ने पाकिस्तान को भारत के इरादे के बारे में पहले ही बता दिया था, और सलमान अली आगा को भी सूर्यकुमार या अन्य भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से बचने की सलाह दी गई थी.

वहीं, अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह के दोस्ताना व्यवहार को नज़रअंदाज़ करने का भारतीय टीम का यह फ़ैसला दुनिया भर के क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है. 'ऑपरेशन सिंदूर' में शहीद हुए सैनिकों और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों के सम्मान में, भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज़ किया, जिससे सलमान और उनकी टीम को काफ़ी निराशा हुई.

पाकिस्तानी बोर्ड ने शिकायत दर्ज कराया

अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस मुद्दे को लेकर रिएक्ट किया है. पीसीबी ने एक बयान में कहा कि "टॉस के दौरान मैच रेफरी ने कप्तान सलमान को सूर्यकुमार से हाथ न मिलाने के लिए कहा था. भारत के इस फ़ैसले को 'खेल भावना के विपरीत' बताया गया है और पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराने का फ़ैसला किया है.

पीसीबी ने एक बयान में इस फ़ैसले की पुष्टि की, जिसमें लिखा है "मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के समय कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय टीम के कप्तान से हाथ न मिलाने को कहा था. पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने इस व्यवहार को खेल भावना के विरुद्ध बताते हुए विरोध दर्ज कराया है."

पीसीबी ने यह भी पुष्टि की कि मैच के बाद के पुरस्कार समारोह में कप्तान सलमान का न आना भारतीय टीम के ख़िलाफ़ विरोध का एक रूप था.

बता दें कि अप्रैल में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद यह भारत-पाकिस्तान का पहला मुकाबला था. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और 7 विकेट से जीत हासिल की. (भाषा के इनपुट के साथ)