साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज सैंडपेपरगेट कांड के कारण सुर्खियों में रही थी. उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में दावा किया कि इस बॉल टैंपरिंग विवाद की जानकारी पूरी टीम को थी, जिसके बाद से लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं. अब एक और चौंकाने वाला दावा किया गया है. 'द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन' ने न्यूज कॉर्प की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हुए सैंडपेपरगेट कांड के कुछ ही महीनों बाद, यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने कथित तौर पर गेंद से छेड़छाड़ करने का सुझाव दिया था.

'एसईएन क्रिकेट' के अनुसार, जाने-माने ब्रॉडकास्टर जेरार्ड व्हैटली की एक जांच में 2018 के दक्षिण अफ्रीका बॉल-टैम्परिंग कांड और उसके बाद की घटनाओं को लेकर कुछ नए खुलासे हुए हैं. इनमें बताया गया है कि 'सैंडपेपरगेट' के छह महीने बाद, अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान, एक खिलाड़ी ने गेंद की स्थिति बदलने के लिए 'मिंट'की मांग की थी.

कैमरून बैनक्रॉफ्ट को ब्रॉडकास्ट कैमरों पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने के बाद, उन पर नौ महीने का प्रतिबंध लगाया गया था. वहीं, तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वॉर्नर को सभी तरह की क्रिकेट से एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, साथ ही वॉर्नर पर कप्तानी करने से भी रोक लगा दी गई थी. इस कांड के बाद, तत्कालीन मुख्य कोच डैरेन लेहमैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद टिम पेन और जस्टिन लैंगर के नेतृत्व में एक नई टीम तैयार हुई.

'द ग्रेड क्रिकेटर' पॉडकास्ट के दौरान, पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने पुष्टि की कि पाकिस्तान के इस दौरे पर गेंद के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी. हालांकि उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि वह खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भी मौजूद था. शुक्रवार को 'द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन' ने 'न्यूज कॉर्प' की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए खुलासा किया कि यह सुझाव नाथन लियोन ने ही दिया था कि मैदान पर 'मिंट' मंगवाए जाएं. इस पर टिम पेन और जस्टिन लैंगर ने उन्हें फटकार लगाई थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लियोन के इस सुझाव को एक अन्य खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड ने तुरंत खारिज कर दिया था. टेरैविस हेड ने उसी दौरे पर मार्नस लाबुशेन और एरोन फिंच के साथ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उस समय, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल गेंद को चमकाने के लिए किसी बाहरी चीज के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देती थी.

बाद में, 2020 में COVID-19 महामारी के कारण आईसीसी ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिसे दो साल बाद स्थायी रूप से लागू कर दिया गया. लियोन उन चार गेंदबाजों में से एक थे, जिन्होंने 2021 के एक बयान में - तेज गेंदबाजों पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के साथ - कहा था कि उन्हें केप टाउन के मैदान पर सैंडपेपर के इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की आत्मकथा 'सब्र' में 2018 के बॉल-टैम्परिंग कांड के जख्म फिर से हरे हो गए हैं. इस किताब में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हुए इस कांड को लेकर कई दावे किए हैं. उन्होंने लिखा है कि इस कांड की सामूहिक जिम्मेदारी पूरी टीम को लेनी चाहिए. उन्होंने खुलासा किया कि टीम में हर किसी को इसके बारे में पता था, न कि सिर्फ तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उप-कप्तान डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को- जिन पर केप टाउन में घटना सामने आने के बाद कार्रवाई की गई थी.

ख्वाजा ने यह भी खुलासा किया कि इससे एक टेस्ट पहले गकेबेरहा में भी सैंडपेपर का इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा, 2017/18 की घरेलू एशेज सीरीज के दौरान भी गेंद की स्थिति के साथ छेड़छाड़ की गई थी. इसमें रिवर्स स्विंग पाने के लिए क्रिकेट बॉल की सीम के एक हिस्से को उखाड़ दिया गया था.

इन खुलासों के कुछ दिनों बाद, कप्तान कमिंस ने लगभग एक घंटे तक चली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने ख्वाजा के इन दावों को "पूरी तरह बकवास" बताते हुए खारिज कर दिया कि पूरी टीम - खासकर गेंदबाजी समूह - इस गैर-कानूनी सैंडपेपर वाली हरकत में शामिल थी. उन्होंने ख्वाजा पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने अपनी किताब में अपने दोस्तों की प्रतिष्ठा, उनके करियर और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को लेकर बहुत ही "लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना" रवैया अपनाया है.

कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बैनक्रॉफ्ट ने 'द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन' अखबार के लिए 4,497 शब्दों का एक लेख लिखा. इसमें उन्होंने इस कांड के बारे में अपना पक्ष रखा और उस्मान ख्वाजा की किताब में किए गए उन दावों को दोहराया कि पूरी टीम को बॉल-टैम्परिंग की योजना के बारे में पता था.

अपने लेख में उन्होंने बताया कि कैसे वह तेज गेंदबाजों से गेंद पर रिवर्स स्विंग पाने के बारे में बात करते थे, और कैसे उनके द्वारा सैंडपेपर के इस्तेमाल को टीम के साथियों और कोचिंग स्टाफ का पूरा समर्थन मिला था, बल्कि उन्होंने इसे सराहा भी था. उन्होंने यह भी कहा कि टीम की मीडिया मैनेजर केट हचिंसन को छोड़कर, लगभग सभी लोग सैंडपेपर के इस्तेमाल के लिए सहमत थे.

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