साउथ अफ्रीका ने चलाई दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन, एक साथ 696 डिब्बों को देख गिनती भूल गए लोग

Trending: साउथ अफ्रीका ने दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. यह ट्रेन 7.6 किलोमीटी लंबी है और इसमें कुल 696 डिब्बे लगे हैं.

कई इंजन की मदद से खींचा

इतनी बड़ी ट्रेन को खींचना कोई आसान काम नहीं था. इसीलिए, ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए इसके बीच-बीच में कई इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन लगाए गए थे.

2 दिन में तय की 860 KM की दूरी

इस मालगाड़ी ने समंदर किनारे मौजूद सल्दान्हा बे से लेकर एक लोहे की खदान तक का सफर तय किया है. AP की रिपोर्ट के मुताबिक, खाली डिब्बों के साथ 860 किलोमीटर का यह रास्ता पूरा करने में इस ट्रेन को पूरे 2 दिन लग गए.

इस ट्रेन को खींचने के लिए एकसाथ कई इंजन का यूज किया गया था.

Photo Credit: AP

क्यों चलाई गई थी यह ट्रेन?

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, इस ट्रेन को साउथ अफ्रीका की सरकारी ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसनेट ने 17 अक्‍टूबर को चलाया था. कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक टेस्ट था, जो सफल रहा. इसका मकसद यह देखना था कि भारी सामान को एक साथ दूर तक ले जाने में लिए हम कितने तैयार हैं.

22 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

बताते चलें कि इससे पहले दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास था, जिसने साल 2001 में 7.24 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाई थी. 22 साल बाद इस रिकॉर्ड को साउथ अफ्रीका ने तोड़ दिया है.

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