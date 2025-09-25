मुस्तफिजुर रहमान का धमाका, सूर्यकुमार यादव को आउट करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में हो गए अमर

Mustafizur Rahman, India vs Bangladesh: मुस्तफिजुर रहमान ने इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 2006 से 2024 के बीच बांग्लादेश की तरफ से शिरकत करते हुए 149 टी20 विकेट चटकाए थे. मगर पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ सूर्यकुमार यादव को आउट करते हुए मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

मुस्तफिजुर रहमान का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

30 वर्षीय रहमान ने 2015 से खबर लिखे जाने तक बांग्लादेश की तरफ से कुल 118 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 117 पारियों में 20.65 की औसत से 150 सफलता हासिल हुई है. रहमान के नाम क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में दो बार पांच और तीन बार चार विकेट लेने का कारनामा है. यहां एक मैच में उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 10 रन खर्च कर छह विकेट है.

रहमान T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के संयुक्त रूप से तीसरे गेंदबाज बने

यही नहीं मुस्तफिजुर रहमान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के संयुक्त रूप से तीसरे गेंदबाज भी बन गए हैं. पहले स्थान पर राशिद खान का नाम आता है. जिन्होंने 173 शिकार किए हैं. उनके बाद दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउथी काबिज हैं. साउथी के नाम 164 दर्ज है. इन दोनों गेंदबाजों के बाद तीसरे स्थान पर मुस्ताफिजुर रहमान और ईश सोढ़ी का नाम आता है. इन दोनों ही गेंदबाजों ने क्रमशः 150-150 विकेट चकटाए हैं.

T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के पांच गेंदबाज

173 - राशिद खान - अफगानिस्तान

164 - टिम साउथी - न्यूजीलैंड

150 - मुस्तफिजुर रहमान - बांग्लादेश

150 - ईश सोढ़ी - न्यूजीलैंड

149 - शाकिब अल हसन - बांग्लादेश

141 - आदिल रशीद - इंग्लैंड

