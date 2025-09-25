विज्ञापन
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस स्टार खिलाड़ी को नहीं मिली जगह

India Squad Announcement for West Indies Tests: वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज कर दिया गया है.

India Squad For West Indies Tests: भारतीय टेस्ट टीम का हुआ ऐलान

India's Test squad vs West Indies : वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों (IND vs WI Test Series) के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. बता दें कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में वेस्टइंडीज टीम के साथ भारतीय टीम दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. टीम में  एन जगदीशन को विकल्प विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. वहीं, रविंद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है. भारत की टेस्ट टीम में देवदत्त पडिक्कल को भी मौका मिला है. टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है. दरअसल, अय्यर ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर अपनी पीठ की समस्या के बारे में बताया था. 

जडेजा बने उपकप्तान

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है. पंत के चोटिल होने के कारण जडेजा को भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं कि जडेजा इस सीरीज़ में खेलेंगे या नहीं.  मानव सुथार भी उन कुछ नामों में शामिल थे जो इस अनुभवी खिलाड़ी को आराम दिए जाने की स्थिति में टीम में शामिल होने की दौड़ में थे.

करुण नायर टीम से बाहर

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपना प्रभाव नहीं डालने वाले करुण नायर को टीम में शामिल नहीं किया गया है. इसके अलावा अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम से ड्रॉप किया गया हैइग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नायर केवल एक ही अर्धशतक जमा पाए थे. 

श्रेयस अय्यर के बारे में अजीत अगरकर:

"श्रेयस एक सीनियर खिलाड़ी हैं, वह भारत ए के कप्तान भी रह चुके हैं. हम कई खिलाड़ियों में एक लीडर के गुण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं. दुर्भाग्य से, वह अपनी फिटनेस के कारण उपलब्ध नहीं होंगे. सबसे बढ़कर, हम चाहते हैं कि वह खेलें और अच्छा खेलें. "

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी,  एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

RCB स्टार की खुली किस्मत

भारतीय टेस्ट टीम में देवदत्त पडिक्कल को शामिल किया गया है. पडिक्कल ने हाल ही में लखनऊ में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहले अनाधिकारिक टेस्ट में 150 रन बनाए थे.  पडिक्कल आईपीएल में आरसीबी की ओर से खेलते हैं. 

भारतीय टेस्ट टीम की अहम बातें (HIGHLIGHTS OF INDIA'S SQUAD FOR TEST SERIES Vs WEST INDIES )

-जडेजा उपकप्तान बने
-पंत अभी भी सीरीज के लिए फिट नहीं हैं.
- देवदत्त पडिक्कल का कम बैक
- नितीश रेड्डी का कैम बैक
-करुण नायर की हुई छुट्टी
- जगदीसन दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में
-बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध 3 मुख्य पेसर को मिली टीम में जगह

भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम (West Indies Test Team vs India)

रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलॉन एंडरसन, एलिक अथानाज़, जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे, जेडन सील्स

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट शेड्यूल (India vs West Indies Test Series Schedule)

टेस्ट मैचतारीखवेन्यूसमय (IST)
पहला टेस्ट2 से 6 अक्टूबर 2025नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबादसुबह 9:30 बजे
दूसरा टेस्ट10 से 14 अक्टूबर 2025अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्लीसुबह 9:30 बजे
