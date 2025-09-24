बांग्लादेश सीमा पर BSF ने नाकाम की सोने की तस्करी की कोशिश, एक तस्कर पकड़ा गया, 80 लाख का सोना भी जब्त

बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत की 32वीं वाहिनी के बनपुर सीमाचौकी के सतर्क जवानों ने नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर सोने की तस्करी को नाकाम कर दिया. जवानों ने बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से लाए जा रहे 719.2 ग्राम वजनी छह सोने के बिस्कुट जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत ₹80.55 लाख है. इस कार्रवाई में एक तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया.

23 सितम्बर को सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 32वीं वाहिनी, बनपुर सीमाचौकी के जवानों को खुफिया सूचना मिली कि सीमाचौकी के इलाके से बांग्लादेश से सोने की तस्करी की कोशिश की जा सकती है. सूचना के आधार पर जवानों ने तत्काल रणनीति बनाकर तारबंदी के पास आम और केले के बागानों में दो समूहों में घात लगाई. सुबह करीब 08:30 बजे दो भारतीय और दो बांग्लादेशी तस्कर सीमा के दोनों ओर से आगे बढ़ते दिखाई दिए. बांग्लादेशी तस्करों ने छोटे प्लास्टिक पैकेट भारतीय तस्करों की ओर फेंके. जैसे ही भारतीय तस्कर उन्हें उठाने लगे, बीएसएफ जवानों ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया.

गिरफ्तार तस्कर के पास से दो प्लास्टिक पैकेट और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ. घटनास्थल से एक अतिरिक्त मोबाइल फोन भी मिला. जब्त पैकेटों की जांच में कुल छह सोने के बिस्कुट बरामद हुए, जो तस्करी के लिए भेजे गए थे. जब्त किए गए सोने के बिस्कुट और गिरफ्तार तस्कर को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है.

बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत के जनसंपर्क अधिकारी ने इस सफल कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवान तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों से अपील की कि यदि उन्हें सोने की तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले, तो उसे तुरंत बीएसएफ की सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर 14419 या व्हाट्सएप नंबर 9903472227 पर मैसेज या वॉयस नोट के माध्यम से साझा करें. पुख्ता सूचना देने पर उपयुक्त इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.