मुस्तफिजुर रहमान को KKR के खिलाफ कार्रवाई करने का मिला था मौका? जानें उनका जवाब

- भारत-बांग्लादेश के राजनीतिक तनाव का असर क्रिकेट पर भी दिख रहा है, जिससे खिलाड़ियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है
- KKR ने 30 वर्षीय मुस्तफिजुर रहमान को बड़ी रकम में खरीदा था लेकिन बाद में उन्हें रिलीज कर दिया गया
- रहमान के खिलाफ फैंस के गुस्से के कारण बोर्ड और फ्रेंचाइजी को उनकी रिलीज करनी पड़ी जिससे विवाद और बढ़ा
मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी तल्ख गलियारों से गुजर रहे हैं. जिसका असर क्रिकेट पर भी देखने को मिल रहा है. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के बाद देश में बांग्लादेशी लोगों के साथ साथ क्रिकेटरों के खिलाफ भी लोगों के अंदर गुस्सा है. यही वजह है कि मिनी ऑक्शन में सोल्ड हो जाने के बावजूद मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया गया है. आगामी सीजन के लिए 30 वर्षीय तेज गेंदबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 9.2 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि में खरीदा था. मगर फैंस के क्रोध के सामने बोर्ड और फ्रेंचाइजी को झुकना पड़ा और उन्हें रिलीज करना पड़ा.
रहमान के पास एक्शन लेने का था मौका
जारी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. रहमान के पास केकेआर के खिलाफ एक्शन लेने का मौका था. मगर विवादों में फंसने के बजाय उन्होंने शांति का मार्ग अपनाया.
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी जब बगावत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए. उस दौरान क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने इस बात का खुलासा किया.
उन्होंने बताया कि वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने सीडब्ल्यूएबी को न्योता दिया थी कि वो चाहें तो केकेआर के ऊपर एक्शन ले सकते हैं. मगर रहमान ने ऐसा करने का फैसला नहीं लिया और शांति का मार्ग अपनाया.
रहमान के इसी कदम की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है. उन्होंने उस दौरान साफ शब्दों में कह दिया था कि वह केकेआर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हैं.
