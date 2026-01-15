विज्ञापन
IND Under 19 vs USA U19: भारत के वो 5 जांबाज, जिन्होंने बुलावायो में अमेरिका के हार की लिख दी कहानी

IND Under 19 vs USA U19, ICC Mens Under 19 World Cup 2026: संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर 19 टीम के खिलाफ भारतीय जांबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा. बात करें उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जिनका भारतीय टीम की जीत में विशेष योगदान रहा तो उनके नाम कुछ इस प्रकार है- 

Henil Patel
  • भारत अंडर 19 टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर 19 टीम को डीएलएस पद्धति से छह विकेट से हराया.
  • हेनिल पटेल ने सात ओवर में 2.28 की इकोनॉमी से पांच विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.
  • अभिज्ञान कुंडु ने 41 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.
IND Under 19 vs USA U19, ICC Mens Under 19 World Cup 2026: आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला 15 जनवरी को भारत अंडर 19 टीम और संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर 19 टीम के बीच बुलावायो में खेला गया. जहां भारतीय अंडर 19 टीम डीएलएस पद्धति के तहत 118 गेंद शेष रहते छह विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान भारतीय जांबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा. बात करें उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जिनका भारतीय टीम की जीत में विशेष योगदान रहा तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

हेनिल पटेल

अमेरिका के खिलाफ पहले ही मुकाबले में हेनिल पटेल जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने गेंदबाजी के दौरान कुल सात ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 2.28 की इकोनॉमी से महज 16 रन खर्च करते हुए वह पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. 

अभिज्ञान कुंडु 

बल्लेबाजी के दौरान जहां हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की. वहीं बल्लेबाजी के दौरान अभिज्ञान कुंडु ने भारतीय टीम को जीत के लक्ष्य तक पहुंचाया. पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 41 गेंदों का सामना किया. इस बीच 102.43 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 42 रन बनाने में कामयाब रहे. 

आयुष म्हात्रे 

कैप्टन आयुष म्हात्रे का भी पहले मुकाबले में प्रदर्शन शानदार रहा. कप्तानी में उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाया. इसके पश्चात बल्लेबाजी में भी पारी का आगाज करते हुए 19 गेंद में 19 रनों की बेशकीमती पारी खेली. 

विहान मल्होत्रा 

विहान मल्होत्रा अमेरिका के खिलाफ जरूर 18 रन ही बना पाए. मगर ये रन टीम इंडिया के लिए काफी अहम रहे. चौथो क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 17 गेंदों का सामाना किया. इस बीच 105.88 की स्ट्राइक रेट से 18 रन का योगदान देने में कामयाब रहे. 

आरएस अंबरीश 

आरएस अंबरीश ने गेंदबाजी के दौरान महज एक सफलता प्राप्त की. मगर वह पूरे मैच में काफी किफायती रहे. टीम के लिए उन्होंने कुल छह ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 2.33 की इकोनॉमी से 14 रन खर्च करते हुए एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे. 

