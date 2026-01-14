डिपोर्टेशन के बाद फिर भारत में घुसी बांग्लादेशी महिला, गेटवे ऑफ इंडिया के पास पकड़ी गई

मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक 38 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह वही महिला है जिसे पहले देश से निष्कासित किया जा चुका था. आरोप है कि वह अवैध तरीके से फिर भारत में दाखिल हुई. कोलाबा पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत नया केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 5 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे कोलाबा पुलिस स्टेशन के एंटी-टेररिज़्म सेल में तैनात पुलिस हवलदार बंडू बाबुराव सावंत को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी महिला बिना किसी वैध दस्तावेज के गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में मौजूद है. सूचना मिलते ही PSI मोरे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में तलाश शुरू की.

करीब 4:30 बजे शाम को गेटवे ऑफ इंडिया के गेट के बाहर एक महिला संदिग्ध हालत में दिखाई दी. पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जुलेखा जमाल शेख (38) बताया और कहा कि वह नागपाड़ा के कामाठीपुरा इलाके में फुटपाथ पर रहती है.

पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा

महिला को कोलाबा पुलिस स्टेशन लाकर जब गहन पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश की नागरिक है. जांच के दौरान उसने यह भी बताया कि अगस्त 2025 में उसे मुंबई के अग्रिपाड़ा पुलिस द्वारा भारत से डिपोर्ट कर बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले किया गया था.

हालांकि, इसके कुछ समय बाद वह भारत-बांग्लादेश सीमा के जंगलों के रास्ते चोरी-छिपे दोबारा भारत में घुस आई. जब उससे पासपोर्ट, वीजा या किसी भी तरह के वैध यात्रा दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई कागजात पेश नहीं कर सकी.

पहचान और पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि

पुलिस जांच में महिला का मूल पता बांग्लादेश के खुलना राज्य के जशोर जिले के राजाघाट गांव के रूप में सामने आया है. स्पेशल ब्रांच के रिकॉर्ड से भी पुष्टि हुई कि 6 अगस्त 2025 के आदेश के तहत उसे पहले भारत से निष्कासित किया गया था.

आगे की जांच जारी

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि महिला ने किन लोगों की मदद से सीमा पार की और अवैध घुसपैठ के पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है.