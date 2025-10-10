VIDEO: धोनी को देखते ही ये क्या करने लगा युवा विकेट कीपर? सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है वीडियो

Young Wicket Keeper Touches MS Dhoni Feet: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक नन्हे विकेट कीपर ने बीच मैदान में जो उनके साथ साथ किया, वह कार्य हर किसी का दिल जीत रहा है. दरअसल, वायरल हो रहा वीडियो मदुरै शहर का है. पिछले नौ अक्टूबर 2025 को पूर्व भारतीय कप्तान यहां नवनिर्मित वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे थे. यहां ज्यों ही उन्होंने मैदान में बल्ला लेकर एंट्री की. वहां स्थित एक नन्हे विकेट कीपर ने पैर छूते हुए उनका स्वागत किया. यही बात हर किसी को प्रभावित कर रही है. लोग नन्हे क्रिकेटर के संस्कार की जमकर सराहना कर रहे हैं.

325 करोड़ रुपये की लागत से बना है वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम

मदुरै में नवनिर्मित वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम को वेलाम्मल एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से बनाया गया है. इस दौरान इस स्टेडियम को बनाने में 325 करोड़ रुपये की लागत आई है. इसकी वर्तमान दर्शक क्षमता करीब 7,300 है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 20,000 करने की योजना है.

A little boy touched MS Dhoni's feet in the stadium 🥹❤️ pic.twitter.com/eRc94Fl30D — ` (@WorshipDhoni) October 9, 2025

एयरपोर्ट पर बेकाबू हुए फैंस

यही नहीं धोनी को देखने के लिए एयरपोर्ट पर भी काफी भीड़ देखी गई. माही की एक झलक पाने के लिए लोग उस समय बेकाबू हो गए. जब वह एयरपोर्ट से बाहर निकले. हालांकि, इस दौरान पुलिस ने उन्हें चारो तरह से घेर रखा था. यहां वह कैजुअल कपड़ों में नजर आए.

काली टी-शर्ट और जींस में नजर आए माही

एयरपोर्ट पर उतरते दौरान माही काली टी-शर्ट और जींस में नजर आए. इस दौरान आंखों पर चश्मा उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था.

