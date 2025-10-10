विज्ञापन
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी भारतीय महिला टीम? जानें पूरा समीकरण

ICC Women's World Cup 2025 Updated Points Table: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के 10 मैच बीत जाने के बाद भारतीय महिला टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर काबिज है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी भारतीय महिला टीम? जानें पूरा समीकरण
भारतीय महिला टीम
  • आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला टीम को पहली बार हार का सामना करना पड़ा
  • भारत की महिला टीम दो जीत और एक हार के बाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है और उसके चार अंक हैं
  • ऑस्ट्रेलिया टीम तीन मैचों में दो जीत और एक ड्रा के साथ पांच अंकों के साथ टॉप पर बनी हुई है
ICC Women's World Cup 2025 Updated Points Table: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का 10वां मुकाबला बीते कल (नौ सितंबर) भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच विशाखापत्तनम में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट की अपनी पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, पिछले मुकाबले में मिली शिकस्त के बावजूद पॉइंट्स टेबल में उसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है. मगर सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीदों को जरूर झटका लगा है. क्योंकि दूसरी टीमें लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं. भारतीय टीम को सेमीफाइनल मे पहुंचना है तो उसे शेष बचे मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. जिससे वह आसानी से क्वालीफाई कर सके. 

तीसरे स्थान पर स्थित है भारतीय टीम 

फिलहाल जारी टूर्नामेंट के 10 मैच बीत जाने के बाद भारतीय टीम दो जीत और एक हार के बाद चार अंकों (+0.959) के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर काबिज है. पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का कब्जा है. कंगारू टीम ने अपने तीन मुकाबलों में दो जीत हासिल की है. इसके अलावा एक मैच उनका बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था. जिसकी वजह से उनके खाते में पांच अंक (+1.960) हैं. 

टॉप-4 में इन टीमों का है कब्जा 

टॉप-4 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम का कब्जा है. ऑस्ट्रेलिया जहां पहले स्थान पर स्थित है. वहीं इंग्लैंड चार अंकों (+1.757) के साथ दूसरे, भारत तीसरे और दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम चार अंकों (-0.888) के साथ चौथे स्थान पर काबिज है. 

टॉप-4 से बाहर चल रही है ये चार टीमें 

टॉप-4 से जो चार टीमें फिलहाल बाहर चल रही हैं. उसमें बांग्लादेश (+0.573), श्रीलंका (-1.255), न्यूजीलैंड (-1.485) और पाकिस्तान (-1.887) महिला टीम का नाम शामिल है. 

