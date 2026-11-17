आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर करियर खत्म होने के बाद एमएस धोनी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की है. वीडियो में उनके करियर के कई यादगार पल दिखाई देते हैं, जबकि बैकग्राउंड में साहिर लुधियानवी की मशहूर गाना 'मैं हर एक पल का शायर हूं' सुनाई देता है.

चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से एमएस धोनी को टीम का मेंटॉर बनाए जाने के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद पूर्व भारतीय कप्तान ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर की. इस पोस्ट में धोनी ने अपने क्रिकेट सफर के कई यादगार पल दिखाए, जिनमें टीम इंडिया और आईपीएल के सुनहरे लम्हे शामिल हैं.

धोनी के इस वीडियो को और खास बनाया बैकग्राउंड में बज रहे गीत ने. पोस्ट में साहिर लुधियानवी की मशहूर रचना 'मैं हर इक पल का शायर हूं' सुनाई देती है. गाने के बोल और वीडियो में दिखाए गए पल उनके क्रिकेट करियर के सफर को और यादगार बना देते हैं.

वीडियो में धोनी के शुरुआती दिनों से लेकर भारतीय टीम की सफलताओं और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताए गए यादगार पलों की झलक दिखाई देती है. पोस्ट सामने आते ही लाखों फैंस भावुक हो गए और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

धोनी ने पोस्ट के कैप्शन में भी फैंस का जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि फैंस ने उन्हें गलत साबित कर दिया और इस पल को स्वीकार करने के लिए इससे बेहतर गीत कोई नहीं हो सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि शायद इस गीत के दो संस्करण इसलिए बनाए गए ताकि वह गलती कर सकें और फिर उसे स्वीकार कर सकें.

CSK ने बनाया मेंटॉर

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने घोषणा की थी कि एमएस धोनी अब आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर नहीं उतरेंगे और टीम के मेंटॉर की भूमिका निभाएंगे. फ्रेंचाइजी की सह-मालिक रुपा गुरुनाथ ने खुलासा किया कि खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने पर चर्चा के दौरान धोनी ने खुद कहा था, 'शायद आपको मेरा नाम भी रिलीज खिलाड़ियों की सूची में जोड़ देना चाहिए.'

धोनी का IPL करियर

CSK को 5 आईपीएल खिताब जिताए

10 बार टीम को फाइनल तक पहुंचाया

CSK के लिए 272 मैच खेले

फ्रेंचाइजी के इतिहास के सबसे सफल कप्तान बने

दो चैंपियंस लीग टी20 खिताब भी दिलाए

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