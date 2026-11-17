आईपीएल के 20वें सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ा ऐलान किया है. एमएस धोनी अब अगले सीजन में खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा नहीं होंगे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम का मेंटॉर बनाया है. धोनी के इस फैसले की खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई और लाखों फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

धोनी के क्रिकेट करियर की खास बात यह रही कि उन्होंने हर फॉर्मेट को अपने ही अंदाज में अलविदा कहा. उनकी विदाई कभी साधारण नहीं रही और हर बार उन्होंने अपने फैसले से क्रिकेट जगत को चौंकाया. बॉलीवुड फिल्मों की तरह धोनी के करियर का यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है.

'इंटरनेट भी तैयार नहीं था!'

चेन्नई के 'थाला', भारत को वनडे और टी20 विश्व कप जिताने वाले इकलौते कप्तान और पांच बार के आईपीएल विजेता कप्तान एमएस धोनी अब बल्ला लेकर मैदान पर नहीं उतरेंगे. अब उनके फैंस आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच खत्म करने वाले उस सुपर फिनिशर को मैदान पर नहीं देख पाएंगे. धोनी का क्रिकेट करियर किसी सुपरस्टार से कम नहीं रहा. यही वजह है कि उनके इस फैसले को स्वीकार करना प्रशंसकों के लिए आसान नहीं है.

चेन्नई सुपर किंग्स की मालकिन रुपा गुरुनाथ ने खुलासा किया कि जब धोनी ने कहा कि वह अगला सीजन नहीं खेल पाएंगे, तो वीडियो कॉल के दौरान इंटरनेट कनेक्शन ही कट गया. रुपा गुरुनाथ ने बताया, 'धोनी के यह कहते ही कि वह अगला सीजन नहीं खेलने का इरादा रखते हैं, इंटरनेट शटडाउन हो गया. मैंने उन्हें फिर कॉल किया और कहा, 'देखिए, इंटरनेट भी आपकी बात को हैंडल नहीं कर पा रहा है कि आप अगला सीजन नहीं खेलेंगे.'

टेस्ट, वनडे और टी20 को ऐसे कहा अलविदा

45 वर्षीय एमएस धोनी ने 2014 में मेलबर्न टेस्ट के दौरान अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इसके बाद विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली और एक नए दौर की शुरुआत हुई. धोनी ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच फरवरी 2019 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. वहीं, उनका आखिरी वनडे जुलाई 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल रहा, जिसमें मार्टिन गप्टिल का रन आउट आज भी क्रिकेट प्रशंसकों को याद है.

इसके बाद 15 अगस्त 2020 को धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपने 16 साल लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया. उन्होंने लिखा था, 'अब तक मिले आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. 19:29 बजे से मुझे सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) समझें. इसके बाद धोनी कभी भारतीय टीम की नीली जर्सी में नजर नहीं आए. हालांकि उन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना जारी रखा और फ्रेंचाइजी को कई यादगार जीत दिलाईं.

CSK के लिए बनाया सुनहरा इतिहास

एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में शामिल किया.

धोनी के कप्तानी रिकॉर्ड

CSK को 5 आईपीएल खिताब जिताए

10 बार टीम को फाइनल तक पहुंचाया

एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 200 से अधिक मैचों में कप्तानी की

कप्तान के रूप में लगभग 60 प्रतिशत मैचों में जीत दिलाई

अब मेंटॉर की भूमिका में दिखेंगे थाला

रुपा गुरुनाथ का कहना है कि धोनी हमेशा टीम को खुद से ऊपर रखते हैं. उन्होंने कहा,'एमएस धोनी ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर टीम को अपना 200 प्रतिशत नहीं दे सकते, तो नहीं खेलेंगे. वह टीम के लिए बाधा नहीं बनना चाहते. वह सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं और जब उन्हें लगता है कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो वह पीछे हट जाते हैं.' रुपा गुरुनाथ के मुताबिक यह फैसला उनके लिए भावनात्मक और बेहद कठिन था. हालांकि आईपीएल का अगला सीजन शुरू होने में अभी समय है, लेकिन धोनी के इस फैसले ने प्रशंसकों को भावुक कर दिया है. एक युग का अंत जरूर हुआ है, लेकिन CSK में धोनी का सफर खत्म नहीं हुआ. अब वह टीम के मेंटॉर के रूप में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को दिशा देते नजर आएंगे. थाला की नई पारी शुरू हो चुकी है.

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