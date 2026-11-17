कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2027 की नीलामी से पहले तेज गेंदबाजों मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है. इससे उनके नीलामी बजट में कुल 27.2 करोड़ रुपये जुड़ गए हैं. पथिराना को पिछले साल की नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, लेकिन वे KKR के लिए सिर्फ एक मैच खेल पाए. अपने डेब्यू मैच में वे केवल आठ गेंदें ही फेंक सके, क्योंकि दूसरे ओवर में उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या हो गई थी. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल होने के कारण, श्रीलंका से NOC मिलने में देरी हुई, जिस वजह से वे टीम से काफी देर से जुड़े थे.

दूसरी ओर, मुस्तफिजुर इस पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए. भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक तनाव के चलते BCCI ने KKR को उन्हें टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया था. इस तनाव का असर क्रिकेट पर भी पड़ा, जिसके कारण बांग्लादेश ने भारत में आयोजित T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया.

हालांकि, KKR ने कैमरून ग्रीन को अपने साथ बनाए रखने का फैसला किया है, जिन्हें पिछले साल 25.2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में खरीदा गया था. सीजन की धीमी शुरुआत के बाद ग्रीन ने वापसी की और 145.70 के स्ट्राइक रेट से कुल 322 रन बनाए, लेकिन सीजन के शुरुआती हिस्से में उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं मिली थी. IPL 2027 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल को देखते हुए, अगले सीजन में उनके खेलने को लेकर भी संदेह बना हुआ है.

कोलकाता ने कैमरून ग्रीन को रिलीज़ नहीं किया है.

कोलकाता ने रहाणे, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजरबानी, दक्ष कमरा, लविनिथ सिसौदिया, एम पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, नवदीप सैनी, रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, तेज सिंह, उमरान मलिक को रिलीज़ किया है.