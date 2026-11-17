आईपीएल 2027 के प्लेयर ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुछ बड़े फैसले लेते हुए न सिर्फ अपने कप्तान ऋषभ पंत को ट्रेड किया बल्कि दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी जाने किया. लखनऊ ने दिल्ली कैपिटल्स को ऋषभ पंत को सौंपा जबकि उनके कुलदीप यादव को लिया. इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ को राजस्थान से ट्रेड किया है और उनसे सैम करन को लिया है.