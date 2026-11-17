भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए अपने बयान पर उठे विवाद के बीच कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर सफाई दी है. उत्तर प्रदेश के कुंडा में रामकथा के दौरान उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं था. उन्होंने साफ कहा कि हिंदू समाज एकजुट रहे, इसलिए उन्होंने माफी मांगी है.

'माधव और राघव एक हैं'

रामकथा के मंच से धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "मेरे मन में माधव-राघव एक हैं." उन्होंने आगे कहा, "राम और श्याम एक हैं." उनके इस बयान को हालिया विवाद के बाद माहौल शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

माफी पर भी दी सफाई

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "हिंदू ना बंटे इसलिए मांगी माफी." उन्होंने यह भी कहा कि वह हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं और सभी हिंदू आपस में भाई हैं. कथा के दौरान उन्होंने मथुरा से जुड़े मुद्दे पर भी अपनी बात रखी.

कृष्ण टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था विवाद

दरअसल कुछ समय पहले भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई उनकी एक टिप्पणी के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. इस बयान पर संत समाज के कई लोगों ने आपत्ति जताई थी. यादव समाज की ओर से भी विरोध दर्ज कराया गया था. विवाद इतना बढ़ा कि श्रीकृष्ण के समर्थकों और धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों के बीच बहस छिड़ गई.

राजनीति में भी गूंजा मामला

यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बयान का विरोध किया था. वहीं कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में सामने आए थे. अब कुंडा में दिए गए नए बयान और दोबारा मांगी गई माफी के बाद इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है.

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