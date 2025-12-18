विज्ञापन
'मुझे तुम पर गर्व...', पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन के IPL में शामिल होने पर इमोशनल हुईं मां

Pappu Yadav's son Sarthak Ranjan Mother reaction: सार्थक की मां का रिएक्शन वायरल
  • आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर ने सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को तीस लाख रुपये में खरीदा है
  • सार्थक रंजन की मां रंजीत रंजन, जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं, ने बेटे की सफलता पर खुशी जताई है
  • सांसद पप्पू यादव ने बेटे के केकेआर में शामिल होने पर सोशल मीडिया पर भावुक संदेश लिखकर बधाई दी है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sarthak Ranjan Mother reaction viral: कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को 30 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया. सार्थक के केकेआर की टीम में शामिल होने पर उनकी मां रंजीत रंजन भी काफी खुश हैं, रंजीत रंजन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है. बता दें कि सार्थक रंजन की मां पिता  पप्पू यादव की ही तरह छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं , सार्थक की मां रंजीत रंजन  ने सोशल मीडिया इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "मुझे तुम पर गर्व है, मेरे बेटे! हर हर महादेव" अपनी मां के मैसेज पर  सार्थक ने भी रिप्लाई दिया और कमेंट में लिखा, 'हर-हर महादेव'.

पिता पप्पू यादव ने लिखा था इमोशनल मैसेज

दूसरी ओर बेटे के केकेआर में जाने पर पप्पू यादव गदगद नजर आए थे. पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपने बेटे को बधाई दी. पप्पू यादव ने लिखा , "बधाई बेटू, जमकर खेलो. अपने प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ अपनी चाहत पूरी करो! अब सार्थक के नाम से बनेगी हमारी पहचान!

सार्थक ने DPL में किया था कमाल

सार्थक  DPL 2025 में शानदार परफॉर्मेंस करने में सफल रहे थेऔर 9 मैच खेलकर449 रन बनाए थे. जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 146.73 का रहा था. 44 चौके और 21 छक्के लगाने में सफल रहे थे. दिल्ली प्रीमियर 2025 में सार्थक ने 4 अर्धशतक और एक शतक भी लगाया था. 

