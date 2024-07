जहीर खान, बालाजी या विनय कुमार नहीं, इस अफ्रीकी क्रिकेटर को बॉलिंग कोच बनाना चाहते हैं गंभीर

Morne Morkel Might be Next Bowling Coach for Team India: गौतम गंभीर भारतीय टीम के मुख्य कोच बन चुके हैं, लेकिन उनके सपोर्टिंग स्टाफ में कौन-कौन से दिग्गज शामिल होंगे. इसपर से पर्दा अभी नहीं उठ पाया है. हाल के दिनों में कई नामों पर खूब चर्चा हुई है. माना जा रहा है कि मुख्य कोच के साथ-साथ बल्लेबाजी कोच की भूमिका में भी गंभीर ही नजर आएंगे. इसके अलावा असिस्टेंट कोच के तौर पर अभिषेक नायर का नाम लगभग कंफर्म नजर आ रहा है.

टी दिलीप की देखरेख में भारतीय टीम का फील्डिंग स्तर काफी ऊंचा उठा है. ऐसे में बेहद कम संभावना नजर आ रही है कि गंभीर उन्हें उनके पद से हटाएंगे. टीम की जो सबसे बड़ी समस्या है. वह गेंदबाजी कोच का चुनाव करना है. शुरुआती समय में ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि गंभीर विनय कुमार या लक्ष्मीपति बालाजी में से किसी एक को यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं.

Gautam Gambhir wants Morne Morkel as India's bowling coach. (Cricbuzz). pic.twitter.com/mja5qnKJyj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 12, 2024

हालांकि, बोर्ड इन दोनों दिग्गजों के काबिलियत से कुछ खास प्रभावित नहीं है. ऐसे में जहीर खान के नाम पर भी चर्चा चल रही है. इन सब के बीच एक बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर पूर्व अफ्रीकी क्रिकेटर मोर्ने मोर्केल को भारत का गेंदबाजी कोच बनाना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने बीसीसीआई से उनके नाम की पैरवी भी की है.

गौतम गंभीर और मोर्ने मोर्केल एक साथ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए काम भी कर चुके हैं. इस दौरान दोनों बार लखनऊ की टीम लीग चरण को क्वालीफाई करने में कामयाब हुई थी. उस दौरान एलएसजी के मेंटर गौतम गंभीर थे.

वहीं मोर्केल टीम के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा रहे थे. मौजूदा समय में भी मोर्केल लखनऊ की टीम के साथ जुड़े हुए हैं. इसके अलावा उन्हें पाकिस्तानी टीम के साथ भी गेंदबाजी कोच के तौर पर काम करने का अनुभव है.

