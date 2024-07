राहुल द्रविड़ नहीं, यह दिग्गज क्रिकेटर बनने जा रहा है KKR का अगला मेंटॉर, दुनिया करती है सलाम

Jacques Kallis Can Become Next Mentor of KKR: कोलकाता नाईट राइडर्स के बेड़े से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. गौतम गंभीर के टीम से जाने के बाद बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जैक्स कैलिस टीम में उनकी जगह ले सकते हैं. दरअसल, टीम इंडिया के हेड कोच बनने से पूर्व गौतम गंभीर केकेआर के मेंटॉर थे, लेकिन अब जब वह ब्लू टीम के हेड कोच बन गए हैं तो कोलकाता की टीम को एक नए मेंटॉर की जरूरत है. बीच में खबरें ऐसी भी आ रही थीं कि टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ केकेआर की टीम में गौतम गंभीर की जगह ले सकते हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फ्रेंचाइजी उनके नाम पर नहीं बल्कि अपने ही पूर्व क्रिकेटर जैक्स कैलिस के नाम पर विचार कर रही है.

बता दें क्रिकेट की दुनिया में जैक्स कैलिस की एक खास पहचान है. वह आईपीएल में केकेआर की तरफ से शिरकत भी कर चुके हैं. द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'टीम गौतम गंभीर के रिप्लेसमेंट की खोज में लगी हुई है. उन्होंने केकेआर को तीसरा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. आईपीएल 2019 के दौरान केकेआर की टीम को कोचिंग देने वाले दक्षिण अफ्रीकी पूर्व ऑलराउंडर जैक कैलिस का नाम भी सुर्खियों में है.'

🚨📰| Jacques Kallis' name is going around as a potential replacement of Gautam Gambhir in KKR coaching set-up.



(Telegraph India) pic.twitter.com/sg2e6PhanY — KnightRidersXtra (@KRxtra) July 11, 2024

जैक्स कैलिस पहली बार साल 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बेड़े से होते हुए कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम में शामिल हुए थे. जबतक कैलिस टीम का हिस्सा रहे. तब तक केकेआर की टीम ने 2 बार खिताब पर अपना कब्जा जमाया. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अक्टूबर 2015 में जैक्स कैलिस कोलकाता के कोच भी रहे. उनसे पूर्व यह जिम्मेदारी ट्रेवर बेलिस के हाथों में थी.

