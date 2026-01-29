एक सप्ताह के लिए यूक्रेन पर हमले नहीं करने के लिए पुतिन सहमत हो गए हैं: ट्रंप

- ट्रंप ने स्वास्थ्य प्रमुख बॉबी के प्रभाव को लेकर मजाक में कहा कि उन्हें बॉबी की पसंद बनाए रखना जरूरी है
- फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष पद के लिए ट्रंप ने पॉवेल की आलोचना की और नए उम्मीदवार की घोषणा का संकेत दिया
- ट्रंप ने पुतिन से कीव पर हमलों को एक सप्ताह के लिए रोकने का अनुरोध किया, जिसे पुतिन ने स्वीकार किया
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक के लिए बुलाई है. दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से, राष्ट्रपति इन बैठकों का उपयोग अपने प्रशासन की उपलब्धियों की समीक्षा करने और मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनकी जमकर प्रशंसा करने का अवसर प्रदान करने के लिए करते रहे हैं.
अपने जूनियर पर ली चुटकी
इस बैठक से पहले राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने ऐसी खबरें पढ़ी हैं, जिनमें कहा गया है कि नवंबर में उनके स्वास्थ्य प्रमुख का प्रभाव उनके अपने प्रभाव से भी अधिक हो सकता है. ट्रंप ने मजाक में कहा, "इसलिए, मुझे बहुत सावधान रहना होगा कि बॉबी हमें पसंद करें." यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप अपने नाम की तुलना में प्रसिद्ध कैनेडी उपनाम के अधिक राजनीतिक प्रभाव को लेकर संवेदनशील हुए हैं. अपने प्रशासन के आरंभ में, ट्रंप अक्सर अपने मंत्रिमंडल के सदस्य कैनेडी की उच्च प्रतिष्ठा का जिक्र करते थे.
पॉवेल से दिखे नाराज
ट्रंप ने अपनी कैबिनेट बैठक में कहा कि "अगले सप्ताह" वह फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में जेरोम पॉवेल के स्थान पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे. राष्ट्रपति ने पॉवेल की इस बात के लिए आलोचना की है कि उन्होंने बेंचमार्क ब्याज दरों में उतनी कटौती नहीं की जितनी वो चाहते थे. पॉवेल ने जोर देकर कहा है कि फेडरल रिजर्व को राजनीति से स्वतंत्र रहना चाहिए और मुद्रास्फीति और रोजगार बाजार के आंकड़ों के आधार पर अपने निर्णय लेने चाहिए. पॉवेल का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है, फिर भी वे 2028 तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बने रह सकते हैं और ट्रंप द्वारा किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करने की क्षमता को रोक सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि उनके द्वारा चुना गया व्यक्ति "अच्छा काम" करेगा और वे चाहते हैं कि आर्थिक विकास के संकेत मिलने पर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करे.
पुतिन संग बातचीत का किया जिक्र
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अनुरोध किया है कि वे एक सप्ताह के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना न बनाएं, क्योंकि क्षेत्र में भीषण ठंड पड़ रही है. यूक्रेन की राजधानी पर हमलों को रोकने का यह अनुरोध ऐसे समय में आया है, जब रूस देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बमबारी कर रहा है, जिससे देश भर में कई लोग कड़ाके की ठंड में बिना हीटिंग के रह रहे हैं. व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, "मैंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध किया है कि वे इस ... असाधारण ठंड के दौरान एक सप्ताह के लिए कीव और शहरों और कस्बों पर गोलीबारी न करें." ट्रंप ने आगे कहा कि पुतिन "इस पर सहमत हो गए हैं."