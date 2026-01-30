अफगानिस्तान के वो 11 धुरंधर जो T20 World Cup में पाकिस्तान के उड़ा देंगे परखच्चे! भारतीय दिग्गज ने बताए नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. सभी टीमें आगामी सीजन के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं. पड़ोसी देश अफगानिस्तान की टीम भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. हाल के वर्षों में अफगान खिलाड़ियों ने जिस तरह से आईसीसी के बड़े मुकाबलों में प्रदर्शन किया है. उसे देख हर कोई आगामी टूर्नामेंट के लिए उसे छुपा रुस्तम बता रहा है. आगामी टूर्नामेंट के लिए अफगानिस्तान की टीम ने एक मजबूत स्क्वाड का भी ऐलान किया है. जिसकी कमान अनुभवी ऑलराउंडर राशिद खान के हाथों में है. टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगान टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. मगर टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी. इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है. लोगों के इसी उत्सुकताओं को ध्यान में रखते हुए आकाश चोपड़ा ने अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है, जो कुछ इस प्रकार है-

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर विचार साझा करते हुए कहा, 'संभावित प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है? इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज. दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं. रहमानुल्लाह स्ट्राइकर हैं और इब्राहिम थोड़ा सतर्क होकर खेलते हैं. सेदिकुल्लाह अटल भी अच्छे स्ट्राइकर हैं. दरवेश रसूली और उनके बाद अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलाबदीन नायब, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और फजलहक फारूकी.'

आकाश चोपड़ा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'यह अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन हो सकती है. अगर वे चाहें तो जरूरत पड़ने पर मुजीब की जगह शाहिद उल्लाह कमाल या मोहम्मद इशाक को खिला सकते हैं. इस पर विचार किया जा सकता है.'

टूर्नामेंट में कहां तक पहुंच पाएगी अफगानिस्तान?

टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की टीम कहां तक सफर कर पाएगी? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'वे कहां तक पहुंच पाएंगे? एशिया कप में उन्होंने मुझे बहुत निराश किया था. मैंने उन्हें एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसलिए मुझे नहीं पता. मैं उनकी संभावनाओं को लेकर बहुत आशावादी नहीं हूं. अच्छी बात यह है कि शेड्यूल उनके पक्ष में है. मैं अफगानिस्तान की संभावनाओं को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी नहीं हूं.'

आकाश चोपड़ा की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान/शाहिदुल्ला कमाल/मोहम्मद इशाक और फजलहक फारूकी.

