अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रोमांचक जीत के हीरो रहे मोहित उल्वा इन दिनों सुर्खियों में हैं. आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाले सौराष्ट्र के इस 18 वर्षीय क्रिकेटर ने यहां तक पहुंचने के लिए लंबा संघर्ष किया है. आज भले ही मोहित भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे पूरे परिवार की वर्षों की तपस्या छिपी है.

एक तरफ पिता की सीमित आय थी, तो दूसरी ओर क्रिकेट प्रशिक्षण का भारी खर्च. आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार ने कभी उनके सपनों को टूटने नहीं दिया और हर मुश्किल का सामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवार ने अपना खर्च कम किया, कई बार छाछ-रोटी खाकर गुजारा किया, लेकिन बेटे के क्रिकेट का सपना टूटने नहीं दिया. आज वही बेटा सौराष्ट्र का नाम देश-दुनिया में रोशन कर रहा है.

गांव की गलियों से शुरू हुआ क्रिकेट का सफर

मोहित की क्रिकेट यात्रा किसी बड़े शहर के आधुनिक स्टेडियम से नहीं, बल्कि गांव की गलियों में टेनिस बॉल क्रिकेट से शुरू हुई थी. उनके पिता महेशभाई रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में कार्यरत हैं और उन्हें भी क्रिकेट का शौक था. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही बेटे के अंदर क्रिकेट के प्रति जुनून और प्रतिभा को पहचान लिया.

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सात साल की उम्र में अकादमी में लेकर गए पिता

साल 2015 में, जब मोहित केवल सात साल के थे, तब उनके पिता उन्हें जामनगर स्थित महेंद्रसिंह चौहान की क्रिकेट अकादमी में लेकर गए. शुरुआत में मोहित पढ़ाई से बचने के लिए क्रिकेट खेलते थे, लेकिन धीरे-धीरे यही खेल उनकी जिंदगी बन गया.

रविंद्र जडेजा के कोच से मिली राह

मोहित की असली क्रिकेट यात्रा जामनगर के क्रिकेट बंगले से शुरू हुई. उनके कोच महेंद्रसिंह चौहान वही प्रशिक्षक हैं जिन्होंने भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी ट्रेनिंग दी थी. मोहित खुद भी जडेजा के बड़े फैन हैं और उनकी तरह भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं.

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ऑफ स्पिनर से तेज गेंदबाज बनने तक का सफर

मोहित ने शुरुआत ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में की थी. हालांकि कोच महेंद्रसिंह चौहान ने उनकी दौड़ने की क्षमता और फुर्ती को देखते हुए उनमें तेज गेंदबाज बनने की संभावना देखी. कोच की सलाह पर उन्होंने तेज गेंदबाजी शुरू की और यहीं से उनके क्रिकेट करियर ने नया मोड़ लिया. आज मोहित दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज होने के साथ-साथ उपयोगी बल्लेबाज भी साबित हो रहे हैं.

'मिलिट्री ट्रेनिंग' ने बनाया मजबूत

मोहित की ट्रेनिंग भी बेहद कठिन रही. फिटनेस और मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया. उन्हें सप्ताह में छह दिन मैदान के पांच चक्कर लगाने होते थे, जबकि सातवें दिन 25 चक्कर पूरे करने पड़ते थे. कोच इस अभ्यास को 'मिलिट्री ट्रेनिंग' कहते थे. वार्मअप, स्प्रिंट और कई तरह की ड्रिल्स के जरिए मोहित को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया गया. इस प्रशिक्षण ने उन्हें सिखाया कि क्रिकेट में केवल प्रतिभा काफी नहीं होती, अनुशासन, फिटनेस और मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है.

जयदेव उनादकट की सलाह बनी सबसे बड़ा हथियार

सौराष्ट्र के अनुभवी तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट की एक सलाह ने मोहित के खेल को नई दिशा दी. सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में मोहित को उनके साथ खेलने का मौका मिला. नेट्स में उन्होंने उनादकट को स्लोअर बाउंसर फेंकते देखा. इसके बाद मोहित ने भी इस गेंद का अभ्यास शुरू किया. उनकी कोशिश देखकर उनादकट ने उन्हें सलाह दी कि इस गेंद को कभी छोड़ना मत और अगर इसे अच्छी तरह डाल सकते हो तो लगातार अभ्यास करो. मोहित ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और आज स्लोअर बाउंसर उनकी गेंदबाजी का महत्वपूर्ण हथियार बन चुकी है.

पिता की 9 घंटे की ड्यूटी, फिर बेटे के सपने के लिए संघर्ष

मोहित की सफलता की सबसे भावुक कहानी उनके परिवार के संघर्ष में छिपी है. पिता महेशभाई RPF में नौ घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर लौटते और फिर बेटे की प्रैक्टिस, रहने और अन्य जरूरतों की व्यवस्था में जुट जाते. सीमित वेतन में घर चलाना और क्रिकेट का खर्च उठाना आसान नहीं था, लेकिन परिवार ने कभी पैसों की कमी को बेटे के सपने के बीच नहीं आने दिया.

क्रिकेट का खर्च उठाने के लिए परिवार ने अपने रोजमर्रा के खर्चों तक में कटौती की. कई बार पिता और बेटा पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो पाते थे. इस वजह से लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि परिवार घमंडी हो गया है और रिश्तेदारों से दूरी बना रहा है. लेकिन हकीकत यह थी कि यह परिवार पैसे से नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों से जंग लड़ रहा था.

बहन का छोटा त्याग बना भाई की बड़ी ताकत

मोहित की सफलता में उनकी छोटी बहन का योगदान भी कम नहीं है. जिस उम्र में बच्चों की छोटी-बड़ी इच्छाएं होती हैं, उस उम्र में उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझा और अपनी कई जरूरतों व इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने अपने खर्चों में कटौती की ताकि भाई की क्रिकेट कोचिंग जारी रह सके. उनका यह छोटा-सा त्याग आगे चलकर मोहित के करियर के लिए बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ.

पूरे परिवार ने मिलकर लिखी सफलता की कहानी

मां ने घर और परिवार को संभाला, पिता ने पसीना बहाकर बेटे का सपना जिंदा रखा और बहन ने अपनी इच्छाओं का त्याग किया. इस तरह मोहित की सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सामूहिक संघर्ष और विश्वास की कहानी है.

आज जब मोहित भारतीय अंडर-19 टीम तक पहुंच चुके हैं तो ऐसा लगता है कि वर्षों की मेहनत और संघर्ष रंग लेकर आए हैं. जो परिवार कभी छाछ-रोटी खाकर बेटे के क्रिकेट करियर को जिंदा रखे हुए था, आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं.

यह केवल एक क्रिकेटर की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि माता-पिता के त्याग, बहन के समर्पण और एक परिवार के अटूट विश्वास की मिसाल है. मैदान पर भले ही मोहित विकेट ले रहे हों, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे पूरे परिवार ने वर्षों तक संघर्ष की लंबी और मुश्किल पारी खेली है.