गौतम गंभीर हाय हाय.. फैन्स लगा रहे थे नारे, तभी मोहम्मद सिराज ने अपने कोच के लिए ऐसा कर जीत लिया दिल

Mohammed Siraj won the heart: गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगा रहे थे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. वहीं, इस दौरान भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने कोच के लिए जो किया उसने फैन्स का दिल जीत लिया.

गौतम गंभीर हाय हाय.. फैन्स लगा रहे थे नारे, तभी मोहम्मद सिराज ने अपने कोच के लिए ऐसा कर जीत लिया दिल
Mohammed Siraj gesture Viral
  • गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीय प्रशंसक असंतुष्ट हुए
  • मैच के दौरान मोहम्मद सिराज ने प्रशंसकों को शांत रहने का इशारा किया और शांति बनाए रखने की अपील की
  • गौतम गंभीर को टी20 विश्व कप 2024 के बाद भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था
Mohammed Siraj gesture for Gautam Gambhir:  गुवाहाटी टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 408 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारत की हार भारतीय फैन्स स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, यही कारण था कि कुछ फैन्स  गौतम गंभीर हाय हाय के नारे लगा रहे थे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. वहीं, इस दौरान भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने कोच के लिए जो किया उसने फैन्स का दिल जीत लिया. हुआ ये कि जब कुछ फैन्स हाय-हाय गौतम गंभीर के नारे लगा रहे थे तो कोच ने कुछ देर के लिए गैलरी की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और इस घटना पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. इस सीन ने तुरंत प्लेयर्स का ध्यान खींचा. एक समय तो, प्लेइंग XI के कई मेंबर्स हंगामे की तरफ देखने लगे,  तभी पेसर मोहम्मद सिराज ने भीड़ को शांत रहने का इशारा किया, इसके तुरंत बाद, सिराज और असिस्टेंट कोच सीतांशु कोटक गैलरी के पास गए और शांति रखने की अपील की. इस वीडियो पर फैन्स के खूब सारे रिएक्शन आ रहे हैं. 

गौतम गंभीर कोचिंग पर उठ रहे हैं सवाल 

टी20 विश्व कप 2024 के बाद गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था। गंभीर की कोचिंग में वनडे और टी20 में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है. टेस्ट क्रिकेट में टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है. घरेलू मैदान पर भारतीय टीम अपने निराशाजनक प्रदर्शन से चौंका रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज में मिली हार इसका सबसे ताजा उदाहरण है. भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. वहीं पहली होम टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ 1933-34 में खेली थी.  उस समय से लेकर अब तक भारतीय टीम को सिर्फ 3 घरेलू टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है. 2 बार क्लीन स्वीप गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद हुई है.

भारतीय टीम को पहली बार साउथ अफ्रीका ने 1999-2000 में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-2 से हराया था. घर में पहली बार भारत को क्लीन स्वीप होना पड़ा था. इसके बाद भारतीय टीम ने घर में सीरीज के सभी टेस्ट न हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखा.

Mohammed Siraj, Gautam Gambhir, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
