मोहम्मद शमी-सैम करन का होगा ट्रेड? राजस्थान-लखनऊ के बीच बातचीत, विराट का विकेट लेने वाले इस गेंदबाज पर भी निगाहें

हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह के ट्रेड के बाद एक और हाई प्रोफाइल ट्रेड होने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक से अधिक खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर लगातार बातचीत जारी है और जल्द ही इसे बीसीसीआई के पास मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है. आईपीएल 2027 की ट्रेड विंडो 16 दिसंबर 2026 को होने वाली मिनी-नीलामी से एक सप्ताह पहले तक खुली रहेगी. ऐसे में फ्रेंचाइजी की कोशिश आखिरी समय से पहले यह ट्रेड पूरा करने की होगी.

बीते दिनों दिल्ली कैपिटल्स से ऋषभ पंत का ट्रेड करने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की नजरें अब मोहम्मद शमी का ट्रेड करने पर हैं. शमी पिछले सीजन ही हैदराबाद से लखनऊ फ्रेंचाइजी में शामिल हुए थे. लेकिन लगता है कि एक सीजन के बाद ही इस भारतीय दिग्गज से एलएसजी का मोह भंग हो चुका है. क्रिकबज की मानें तो राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मोहम्मद शमी और सैम करन को शामिल करते हुए कई खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है.

जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाना है, उनसे बात कर ली गई है, हालांकि अभी कागजी कार्रवाई पूरी होनी बाकी है. अगर यह डील फाइनल हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि बस एक खिलाड़ी के बदले दूसरा खिलाड़ी आ जाए. माना जा रहा है कि अभी LSG के साथ जुड़े लेफ्ट-आर्म स्पिनर मनिमारन सिद्धार्थ भी इस प्रस्तावित डील का हिस्सा हैं और वे राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं.

तमिलनाडु के 28 वर्षीय क्रिकेटर, जिन्हें 75 लाख रुपये में खरीदा गया था, ने अब तक 9 IPL मैच खेले हैं और 9 विकेट लिए हैं. इसमें 2024 में विराट कोहली का अहम विकेट भी शामिल है. शमी और करन, दोनों को पिछले सीजन से पहले भी ट्रेड किया गया था. उस समय सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में आए थे; उसी डील के तहत रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में गए थे और संजू सैमसन CSK में चले गए थे.

हालांकि, चोट के कारण सैम करन पिछले सीजन में IPL नहीं खेल पाए थे. इसके बाद इंग्लैंड में अपनी काउंटी टीम के लिए उनके खेलने पर राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा ने सवाल उठाए थे और फ्रेंचाइजी के लिए इस ऑलराउंडर की अनुपलब्धता पर आलोचना की थी.

चेन्नई सुपर किंग्स ने सैम करन को 2.4 करोड़ रुपये में खरीदा था और बाद में उसी कीमत पर उन्हें राजस्थान को ट्रेड कर दिया. माना जा रहा है कि इस प्रस्तावित बदलाव के तहत वे अपनी फीस में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जो बातचीत में देरी का एक कारण हो सकता है. करन T20 क्रिकेट में अच्छी फॉर्म में हैं. साथ ही, LSG के क्रिकेट डायरेक्टर टॉम मूडी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. करन पहले ओवल इनविंसिबल्स और डेजर्ट वाइपर्स में टॉम मूडी की देखरेख में खेल चुके हैं.

फ्रेंचाइजी ने यशस्वी जायसवाल को शामिल करने वाले एक संभावित ट्रेड पर भी चर्चा की है. हालांकि अभी तक इस पर कुछ भी पक्का नहीं हुआ है. माना जा रहा है कि रॉयल्स ने भारत के एक और तेज गेंदबाज की मांग की थी, लेकिन लखनऊ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. हालांकि, अगर रॉयल्स जायसवाल को ट्रेड करने का फैसला लेते हैं, तो उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, क्योंकि कई फ्रेंचाइजी ने इस भारतीय ओपनर में दिलचस्पी दिखाई है.

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