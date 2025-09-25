462 विकेट, इंडिया को जिताए कई ऐतिहासिक सीरीज, पर क्या अब टीम से हो गई छुट्टी?

Mohammed Shami, India vs West Indies Test Series 2025: भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए मोहम्मद शमी को जरूर भारतीय टीम में मौका मिलेगा. मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो वहां से उनका नाम नदारद था. जिसके बाद उनके चाहने वालेबिल्कुल निराश हो गए. यही नहीं कुछ लोगों ने तो यह भी कयास लगाना शुरू कर दिया है कि क्या उनका भारतीय टीम से बोर‍िया-बिस्तर बंध चुका है? क्योंकि उन्हें लगातार भारतीय टीम से नजरअंदाज किया जा रहा है.

आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट जर्सी में नजर आए थे शमी

35 वर्षीय मोहम्मद शमी पिछली बार जून 2023 में भारतीय टीम के साथ व्हाइट जर्सी में नजर आए थे. उस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में शिरकत किया था. उसके बाद से वह लगातार भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

क्यों शमी को किया जा रहा है नजरअंदाज?

मोहम्मद शमी का जन्म तीन सितंबर साल 1990 में हुआ था. खबर लिखे जाने तक वह 35 साल और 22 दिन के हैं. जारी WTC साइक‍िल (2025-27) के फाइनल मुकाबले तक वह 37 साल के हो जाएंगे. इस उम्र तक एक तेज गेंदबाज के तौर पर उन्हें अपनी फिनटेस बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है. इसके अलावा उन्होंने वापसी करते हुए फर्स्ट क्लास क्रि‍केट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है.

वहीं भारतीय टीम मौजूदा समय में युवाओं पर ज्यादा भरोसा जता रही है. मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रस‍िद्ध कृष्णा, आकाश दीप, हर्ष‍ित राणा और अर्शदीप सिंह जैसे युवा खिलाड़ियों को मिलाकर एक मजबूत गेंदबाजों का पूल तैयार किया है. भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह लगातार इन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं. शायद यही वजह है कि शमी को टीम में मौका नहीं मिल पा रहा है.

मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें शमी के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 194 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 254 पारियों में 462 सफलता हाथ लगी है. दिग्गज तेज गेंदबाज ने देश के लिए टेस्ट की 122 पारियों में 229, वनडे की 107 पारियों में 206 और टी20 की 25 पारियों में 27 विकेट चटकाए हैं.

