IND vs WI: करुण नायर ही नहीं, इन 5 स्टार क्रिकेटरों की भी टीम इंडिया से हो गई छुट्टी!

India Squad Announced For West Indies Tests: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी सीरीज के लिए जैसा कि पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी. शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया जा सकता है. ठीक वैसा ही निर्णय लिया गया है. आगामी सीरीज में एक बार फिर से शुभमन गिल कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी रवींद्र जडेजा के कंधों पर रखी गई गई है. वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जहां कई नए खिलाड़ियों को मौका मिला है. वहीं कई अनुभवी खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया गया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

करुण नायर

काफी लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम में दोबारा जगह बनाने वाले अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर को आगामी सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ संपन्न हुए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान 33 वर्षीय बल्लेबाज का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. शायद यही वजह है कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में दोबारा मौका नहीं मिला है.

सरफराज खान

पिछले 333 दिनों से भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर युवा बल्लेबाज सरफराज खान को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है. चयनकर्ताओं ने उनपर भरोसा नहीं जताया है. पिछली बार वह साल 2024 में भारतीय टीम के साथ नजर आए थे. मगर उसके बाद से उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

अर्शदीप सिंह

हाल ही में संपन्न हुए इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अर्शदीप सिंह को भारतीय बेड़े में शामिल किया गया था. मगर इस बार चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज किया है. पिछले दौरे पर भी उन्हें भारतीय टीम में मौका तो मिल गया था. मगर उन्हें मैदान पर उतरने का एक बार भी मौका नहीं मिला था.

अभिमन्यु ईश्वरन

घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत भारतीय टीम तक पहुंचे अभिमन्यु ईश्वरन को भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए नजरअंदाज कर दिया गया है. इससे पहले ईश्वरन को इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था. मगर अर्शदीप सिंह की तरह उन्हें भी डेब्यू करने का मौका हासिल नहीं हुआ था.

हर्षित राणा

भारतीय टीम की तरफ से दो टेस्ट मैच खेल चुके हर्षित राणा को भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. मौजूदा समय में वह भारतीय टीम के साथ संयुक्त अरब अमीरात में हैं. जहां एशिया कप 2025 में व्यस्त हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

यह भी पढ़ें- IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इस स्टार खिलाड़ी को नहीं मिली जगह