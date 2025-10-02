विज्ञापन
ICC World Test Championship 2025-2027: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जारी सीजन में मोहम्मद सिराज ने कुल 10 पारियों में गेंदबाजी की है. इस बीच उन्हें सर्वाधिक 27 सफलता प्राप्त हुई है.

'कोई नहीं है टक्कर में', बुमराह से भी आगे चल रहे हैं सिराज, विकेटों का लगा रहा है अंबार
भारतीय टीम
  • आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे सीजन में मोहम्मद सिराज सर्वाधिक 27 विकेट लेकर टॉप पर हैं
  • मोहम्मद सिराज ने दस पारियों में 27 विकेट लिए हैं, जो इस सीजन में सबसे अधिक है
  • कैरेबियन तेज गेंदबाज शमर जोसेफ छह पारियों में 22 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं
ICC World Test Championship 2025-2027: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे सीजन का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर छाने लगा है. भारतीय फैंस को उम्मीद है कि इस बार भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाएगी. खिलाड़ी भी इस आस को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. जारी सीजन में भारतीय गेंदबाज एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. खासकर टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज. उनकी उम्दा गेंदबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खबर लिखे जाने तक वह जारी सीजन में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं. उनके बाद किसी अन्य गेंदबाज का नाम आता है.  

27 विकेटों के साथ टॉप पर हैं सिराज 

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जारी सीजन में मोहम्मद सिराज ने कुल 10 पारियों में गेंदबाजी की है. इस बीच उन्होंने सर्वाधिक 27 सफलता प्राप्त की है. सिराज के बाद दूसरे स्थान पर कैरेबियन तेज गेंदबाज शमर जोसेफ का नाम आता है. 26 वर्षीय जोसेफ ने महज छह पारियों में 22 विकेट चटकाए हैं. तीसरे खिलाड़ी इंग्लिश तेज गेंदबाज जोश टंग हैं. टंग ने छह पारियों में 19 सफलता प्राप्त की है. चौथे स्थान पर क्रमशः 17-17 विकेटों के साथ भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स काबिज हैं. 

खबर लिखे जाने तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज 

27 विकेट - मोहम्मद सिराज (भारत) - 10 पारी
22 विकेट - शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज) - छह पारी
19 विकेट - जोश टंग (इंग्लैंड) - छह पारी 
17 विकेट - जसप्रीत बुमराह (भारत) - छह पारी
17 विकेट - बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) - आठ पारी 

