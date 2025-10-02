'कोई नहीं है टक्कर में', बुमराह से भी आगे चल रहे हैं सिराज, विकेटों का लगा रहा है अंबार

ICC World Test Championship 2025-2027: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे सीजन का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर छाने लगा है. भारतीय फैंस को उम्मीद है कि इस बार भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब पर कब्जा जमाएगी. खिलाड़ी भी इस आस को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. जारी सीजन में भारतीय गेंदबाज एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. खासकर टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज. उनकी उम्दा गेंदबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खबर लिखे जाने तक वह जारी सीजन में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं. उनके बाद किसी अन्य गेंदबाज का नाम आता है.

27 विकेटों के साथ टॉप पर हैं सिराज

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जारी सीजन में मोहम्मद सिराज ने कुल 10 पारियों में गेंदबाजी की है. इस बीच उन्होंने सर्वाधिक 27 सफलता प्राप्त की है. सिराज के बाद दूसरे स्थान पर कैरेबियन तेज गेंदबाज शमर जोसेफ का नाम आता है. 26 वर्षीय जोसेफ ने महज छह पारियों में 22 विकेट चटकाए हैं. तीसरे खिलाड़ी इंग्लिश तेज गेंदबाज जोश टंग हैं. टंग ने छह पारियों में 19 सफलता प्राप्त की है. चौथे स्थान पर क्रमशः 17-17 विकेटों के साथ भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स काबिज हैं.

Most Wickets in WTC 25-27 :



27 - Mohammad Siraj (10 Inn.)

22 - Shamar Joseph (6 Inn.)

19 - Josh Tongue (6 Inn.)

17 - Jasprit Bumrah (6 Inn.)

