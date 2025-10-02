BAN W vs PAK W: रूबिया हैदर ने जीता दिल तो बांग्लादेश ने मैच, पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त

Bangladesh Women Beat Pakistan Women By Seven Wickets: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का तीसरा मुकाबला दो अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश महिला टीम के बीच कोलंबो में खेला गया. जहां बांग्लादेशी महिला टीम 113 गेंद शेष रहते सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. पाकिस्तान की तरफ से जीत के लिए मिले 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज रूबिया हैदर जबरदस्त लय में नजर आईं. उन्होंने 77 गेंद में 70.12 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 54 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से आठ खूबसूरत चौके देखने को मिले. रूबिया के अलावा कप्तान निगार सुल्ताना ने 44 गेंद में 23, जबकि पांचवें क्रम की बल्लेबाज सोभना मोस्टरी ने नाबाद 24 रनों का योगदान दिया.

लक्ष्य का बचाव करते हुए असहाय नजर आईं पाकिस्तानी महिला गेंदबाज

लक्ष्य का बचाव करते हुए पाकिस्तानी महिला गेंदबाज बिल्कुल बेरंग नजर आईं. टीम के लिए केवल तीन गेंदबाजों ने ही क्रमशः एक-एक सफलता प्राप्त की. बाकी की अन्य गेंदबाज विकेटों के लिए हमेशा तरसती हुई ही नजर आईं. जिन गेंदबाजों ने सफलता प्राप्त की. उनमें फातिमा सना, डायना बेग और रमीन शमीम का नाम शामिल है.

129 रन बनाने में कामयाब हुई थी पाकिस्तान

इससे पहले कोलंबो में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी महिला टीम 38.3 ओवरों में अपने सभी खोते हुए 129 रन बनाने में कामयाब हुई थी. चौथे क्रम की बल्लेबाज रमीन शमीम ने 39 गेंद में 23 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन फातिमा सना ने 33 गेंद में 22 रनों का योगदान दिया. बाकी की अन्य बल्लेबाज हमेशा रनों के लिए जूझते हुई ही नजर आईं.

शोर्ना अख्तर ने चटकाए तीन विकेट

बांग्लादेशी महिला टीम की तरफ से शोर्ना अख्तर ने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा नाहिदा अख्तर और मारुफा अख्तर ने क्रमशः दो-दो विकेट, जबकि निशिता अख्तर निशी, फहीमा खातून और रबेया खान ने क्रमशः एक-एक विकेट चटकाए.

