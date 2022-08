भारत का वह गेंदबाज जिसकी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों की रूह कांप जाती थी, टीम इंडिया के लिए सबसे पहले हासिल किया था 'पंजा'

भारत का वह तेज गेंदबाज जिसकी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों की रूह कांप जाती थी

मोहम्मद निसार (Mohammad Nissar) भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास के पहले तेज गेंदबाज थे जिन्होंने टेस्ट में भारत की ओर से पहली बार एक पारी में 5 विकेट हॉल (Mohammad Nissar, the first Indian to take a 5 wicket haul in Tests) करने का रिकॉर्ड बनाया था. जब पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच खेला तो निसार उस टीम के सदस्य था. साल 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार टेस्ट मैच खेला था. लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड 158 रन से जीतने में सफल रहा था. भारत के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद निसार ने कहर बरपाया था और 5 विकेट हॉल करने में सफल रहे थे.