आइकिया ने शुरू किया दिल्ली में पहला ऑफलाइन स्टोर, कंपनी का मजबूत होगा कस्टमर बेस

आइकिया की ऑनलाइन डिलिवरी 1 मार्च, 2025 से शुरू हो गई थी. लेकिन अब आइकिया के ग्राहक अब ऑफलाइन स्टोर से फर्नीचर को खरीद सकते हैं. दरअसल स्वीडन की फर्नीचर कंपनी आइकिया ने दिल्ली के पैसेफिक मॉल में ऑफलाइन स्टोर की शुरुआत कर दी है. ये दिल्ली में कंपनी का पहला ऑफलाइन स्टोर है. इससे पहले कंपनी दिल्ली में ऑनलाइन ही अपने ग्राहकों को फर्नीचर बेचा करती थी.

🚨 IKEA is opening its first offline store in Delhi at Pacific Mall tomorrow. pic.twitter.com/J4CeEPF5yT — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 12, 2025

भारत में मजबूत हो रही कंपनी

7 साल पहले कंपनी ने भारत में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी. साल 2018 में आइकिया ने अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोला था. आइकिया को उसके किफायती और स्टाइलिश घरेलू स्टाइलिश होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है. भारत में आइकिया ने तेजी से अपना विस्तार किया है. हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में आइकिया के स्टोर मौजूद हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 62 जिलों में ऑनलाइन डिलीवरी मुहैया कराती है.

कई शहरों में देती है ऑनलाइन सर्विस

ऑनलाइन डिलिवरी की बात करें तो आइकिया आगरा, प्रयागराज, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना और वाराणसी में ऑनलाइन डिलिवरी कर रही है. ऑफलाइन स्टोर खोलने से कंपनी उम्मीद कर रही है कि भारत में उसके कस्टमर बेस में इजाफा हो.

बता दें कि आइकिया करीब 40 सालों से भारत से सोर्सिंग कर रहा है. भारत के सप्लाई चेन के लिए करीब 65 सप्लायर्स, 48,000 डायरेक्ट कर्मचारियों और 5 लाख लोगों के साथ कंपनी काम कर रही है.

आइकिया को मिल रही टक्कर

आइकिया को वॉलमार्ट, अमेज़ॅन, वेफ़ेयर, सियर्स, टेस्को, अमेरिकन वुडमार्क, पेपरफ्राई (भारत), और गोदरेज इंटेरियो से कड़ी टक्कर मिलती है. ये सभी कंपनियां फर्नीचर मार्केट में अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई ऑफर्स निकालती रहती हैं.