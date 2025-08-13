विज्ञापन

SBI Clerk waiting list out 2025 : SBI क्लर्क भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट हुई जारी, यहां करिए चेक

विदित हो कि एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम 11 जून को घोषित किया गया था, जिसमें कुल 14,191 रिक्तियां थीं. प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए मुख्य परीक्षा 10 और 12 अप्रैल को आयोजित की गई थी.

Read Time: 2 mins
Share
SBI Clerk waiting list out 2025 : SBI क्लर्क भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट हुई जारी, यहां करिए चेक
sbi clerk waiting list 2025 : आप वेटिंग लिस्ट में अपनी पोजिशन देख सकते हैं.

SBI Clerk waiting list out 2025 : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जूनियर एसोसिएट्स (JA) भर्ती के लिए पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है. बैंक ने इस भर्ती की पहली वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर साझा किए हैं. अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in. पर जाकर देख सकते हैं. यहां पर लिस्ट पीडीएफ में उपलब्ध है. आप वेटिंग लिस्ट में अपनी पोजिशन देख सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं.

हरियाणा लोक सेवा आयोग ने निकाली इंजीनियर के 153 पदों पर भर्ती, यहां जानिए योग्यता और आयु सीमा

विदित हो कि एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम 11 जून को घोषित किया गया था, जिसमें कुल 14,191 रिक्तियां थीं. इस पद के लिए प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए मुख्य परीक्षा 10 और 12 अप्रैल को आयोजित की गई थी.

SBI Clerk वेटिंग लिस्ट

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं
  • फिर करियर सेकश्न पर जाएं
  • अब भर्ती रिजल्ट टैब चुनें
  • "Waiting List of Provisionally Selected Candidates"  लिंक देखें और उस पर क्लिक करिए
  • स्क्रीन पर एक पीडीएफ़ डिस्प्ले हो जाएगा
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लीजिए
     
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sbi Ka Waiting List 2025, Sbi, State Bank Of India, Sbi Clerk Waiting List 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com