SBI Clerk waiting list out 2025 : SBI क्लर्क भर्ती के लिए वेटिंग लिस्ट हुई जारी, यहां करिए चेक

SBI Clerk waiting list out 2025 : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जूनियर एसोसिएट्स (JA) भर्ती के लिए पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है. बैंक ने इस भर्ती की पहली वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर साझा किए हैं. अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in. पर जाकर देख सकते हैं. यहां पर लिस्ट पीडीएफ में उपलब्ध है. आप वेटिंग लिस्ट में अपनी पोजिशन देख सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं.

विदित हो कि एसबीआई क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का परिणाम 11 जून को घोषित किया गया था, जिसमें कुल 14,191 रिक्तियां थीं. इस पद के लिए प्रीलिम्स परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए मुख्य परीक्षा 10 और 12 अप्रैल को आयोजित की गई थी.

SBI Clerk वेटिंग लिस्ट