भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ वॉर के बीच पूर्व अमेरिकी राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन ने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत को बेवजह नाराज करने का आरोप लगाया है. उन्‍होंने यह भी कहा है कि भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ 'द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी भूल' हैं. बोल्‍टन ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके एनएसए थे. बोल्‍टन की यह टिप्पणी ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए अमेरिका के भारी टैरिफ के बाद आई है. ट्रंप ने 31 जुलाई को भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इसके बाद 6 अगस्‍त को रूस से तेल खरीदने की वजह से 25 फीसदी टैरिफ और लगा दिया.

नुकसानदेह है ट्रंप का रवैया

बोल्टन ने कहा है कि यह रवैया 'पिछड़ा' और दोनों देशों के संबंधों के लिए 'नुकसानदेह' है. ट्रंप ने टैरिफ के अपने फैसले का बचाव किया है. उन्‍होंने दावा किया कि भारत जो तेल रूस से खरीद रहा है उसकी वजह से यूक्रेन में युद्ध और लंबा खिंच रहा है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'भारत न सिर्फ भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि ज्‍यादातर तेल को खुले बाजार में बड़े मुनाफे पर बेच रहा है. उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों की जान ले रही है.'

विश्‍वास जीतना अब मुश्किल

एनडीटीवी से बात करते हुए, बोल्टन ने आगाह किया कि टैरिफ से जो बुरे प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेंगे, उन्‍हें ठीक करने में काफी समय लग जाएगा. उन्होंने कहा, 'जब आप इतनी बड़ी गलती करते हैं, जैसी व्हाइट हाउस ने पिछले 30 दिनों में भारत के साथ की है, तो विश्वास और भरोसा बहाल करने में काफी समय लगता है.' बोल्टन ने पाकिस्तान का जिक्र किया और ट्रंप पर निशाना साधा.

पाकिस्‍तान ने किया नाम का प्रस्‍ताव

बोल्‍टन ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर 'ट्रंप से निपटने का बेहतर तरीका ढूंढ रहे हैं. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी को मेरा बस यही सुझाव है कि वे ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दो बार नॉमिनेट कर सकते हैं.' जून में, पाकिस्‍तान ने ऐलान किया था कि भारत के साथ संघर्ष में जिस तरह से ट्रंप ने कूटनीतिक हस्तक्षेप किया है, उसके लिए वह साल 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके नाम की औपचारिक तौर पर सिफारिश करेगा.

चीन पर चुप हैं ट्रंप

सिर्फ भारत, रूस से तेल खरीद रहा हो, ऐसा नहीं है और चीन भी रूस से तेल खरीदना जारी रखे हैं. लेकिन फिर भी चीन पर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगे हैं. बोल्‍टन के अनुसार, 'भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे यूक्रेन में युद्धविराम कराने के ट्रंप के प्रयासों से नुकसान उठाना पड़ा है.' ट्रंप ने इस साल अप्रैल में चीन के साथ कुछ समय के लिए टैरिफ युद्ध लड़ा था. एक समय तो उन्‍होंने चीन पर 145 फीसदी तक टैरिफ लगा दिया था. उसके बाद से ही वह चीन के साथ टेंशन को बढ़ाने से बच रहे हैं.

