मोहम्मद नबी ने मचाया ऐसा गदर कि लग गई रिकॉर्ड की ढेर, गेल के क्लब में हुए शामिल और AFG के लिए बन गए खास

Mohammad Nabi, Afghanistan vs Sri Lanka: एशिया कप 2025 का 11वां मुकाबला बीते गुरुवार (18 सितंबर) को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां अफगान टीम को जरूर शिकस्त का सामना करना पड़ा. मगर मोहम्मद नबी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उसे देख हर कोई प्रसन्न हो गया. मैच के दौरान उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाज नूर अहमद (नाबाद 06) के साथ एक खास उपलब्धि भी हासिल की. वह और नूर अफगानिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आठवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले पहले जोड़ीदार बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि राशिद खान और मुजीब उर रहमान के नाम दर्ज थी. जिन्होंने आठवें विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की थी. मगर श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबले में मोहम्मद नबी और नूर अहमद ने 55 रनों की साझेदारी करते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

श्रीलंका के खिलाफ बेहद विध्वंसक नजर आए मोहम्मद नबी

पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद नबी काफी विस्फोटक अंदाज में नजर आए. उनकी आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 22 गेंदों का सामना किया. इस बीच देखते ही देखते 272.72 की स्ट्राइक रेट से 60 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से तीन चौके और छह खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

डुनिथ वेललेज के एक ओवर में लगाए पांच छक्के

श्रीलंका की तरफ से पारी का आखिरी ओवर डालने आए डुनिथ वेललेज के खिलाफ मोहम्मद नबी कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए. इस ओवर में उन्होंने छक्कों की बौछार (पांच छक्के) करते हुए कुल 32 रन बटोरे. हालांकि, इसी ओवर में वह आउट भी हुए. मेंडिस और परेरा ने सूझबूझ के साथ उन्हें रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

नबी सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले अफगान बल्लेबाज बने

मैच के दौरान मोहम्मद नबी ने महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. जिसके साथ ही वह अफगानिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं. नबी के अलावा अजमतुल्लाह उमरजई ने भी जारी टूर्नामेंट में ही हांगकांग के खिलाफ अबू धाबी में 20 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था.

40 के बाद मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेट बने

यहीं नहीं मोहम्मद नबी 40 या 40 साल से ज्यादा की उम्र में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 से ज्‍यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं. पहले स्थान पर क्रिस गेल का नाम आता है. जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रोस आइलेट में 41 साल और 294 दिन की उम्र में 67 रन बनाए थे. अब मोहम्मद नबी ने 40 साल और 260 दिन की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में 60 रन बनाए हैं. तीसरे खिलाड़ी मोहम्मद हफीज हैं. जिन्होंने 40 साल और 64 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 99 रनों की पारी खेली थी.

6000 इंटरनेशनल रन किए पूरे

मोहम्मद नबी अफगानिस्‍तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 6000 के आंकड़े को छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 2009 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने अपनी टीम के लिए 315 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 287 पारियों में 24.62 की औसत से 6057 रन निकले हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम दो शतक और 24 अर्धशतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- SL vs AFG; Asia Cup 2025: श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से पीटा, बांग्लादेश को दिला दिया सुपर-4 का टिकट