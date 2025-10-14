IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक वनडे रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय, तेंदुलकर नहीं यह दिग्गज है शीर्ष पर

- शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है.
- पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के संन्यास की संभावना इस वनडे सीरीज के बाद साफ हो सकती है.
- रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं, 58.23 औसत से 990 रन बनाए हैं.
शुभमन गिल एंड कंपनी ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट के पांचवें दिन वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा मेहमान टीम का टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ किया. गिल ने इंग्लैंड में बतौर टेस्ट कप्तान शानदार शुरुआत की थी, उनकी नजरें अब वनडे फॉर्मेट में उसी अंदाज में शुरुआत करने की होगी. शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम की कमान सौंपी गई है. हालांकि, इस सीरीज में जितनी परीक्षा गिल की होगी, उतनी ही पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की होगी. रोहित क्या 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे? यह इस सीरीज के बाद संन्यास लेंगे. आने वाली तीन मैचों की सीरीज में इसको लेकर तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है. हिटमैन पर फैंस की नजरें इस सीरीज में इसीलिए भी होंगी क्योंकि उन्हें कंगारु गेंदबाजों को उन्हें के घर में धाबा बोलना आता है और रिकॉर्ड्स भी इसकी गवाही देते हैं.
रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सबसे अधिक वनडे रन बनाने वाले भारती. बल्लेबाज हैं. उन्होंने 19 मैचों में 90.99 की स्ट्राइक रेट और 58.23 की औसत से 990 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने चार शतक और 2 अर्द्धशतक लगाए हैं. रोहित के बाद लिस्ट में किंग कोहली हैं. किंग कोहली ने रोहित से एक मैच कम खेला है, लेकिन औसत और स्ट्राइक रेट के मामले में हिटमैन से अधिक पीछे नहीं है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में खेले 18 वनडे में 47.17 की औसत और 88.71 की स्ट्राइक रेट से 802 रन बनाए हैं. कोहली ने 3 शतक और चार अर्द्धशतक लगाए हैं. सूची में तीसरे पायदान पर सचिन तेंदुलकर, चौथे पर महेंद्र सिंह धोनी और पांचवें पर शिखर धवन हैं.
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|औसत
|शतक
|रोहित शर्मा
|19
|990
|58.23
|4
|विराट कोहली
|18
|802
|47.17
|3
|सचिन तेंदुलकर
|25
|740
|30.83
|1
|महेंद्र सिंह धोनी
|21
|684
|45.60
|0
|शिखर धवन
|14
|517
|36.92
|1
|सुनील गावस्कर
|13
|456
|41.52
|0
|कृष्णम्माचारी श्रीकांत
|15
|379
|27.07
|0
|गौतम गंभीर
|10
|350
|35.00
|1
|राहुल द्रविड़
|10
|337
|33.70
|0
|दिलीप वेंगेसकर
|11
|337
|37.44
|0
ऐसा है वनडे सीरीज का शेड्यूल
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में होगा. जबकि सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. वहीं 25 अक्टूबर को सिडनी में सीरीज का आखिरी मैच होगा. वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे.
ऐसी हैं दोनों टीमें
ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा.
भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.
