SL vs AFG; Asia Cup 2025 Live Updates: अफगानिस्तान को लगा पहला झटका, रहमानुल्लाह गुरबाज लौटे पवेलियन

Sri Lanka vs Afghanistan, Asia Cup 2025 Today Match Live Cricket Score Updates: श्रीलंका-अफगानिस्तान के बीच सुपर 4 के लिए अहम मुकाबला खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी कर रही अफगानिस्तान टीम को रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में पहला झटका लग चुका है. इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. अफगानिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के अपने ग्रुप मैच में ज़्यादा जोश और आजादी के साथ खेलना होगा. बांग्लादेश से हारने के बाद, सुपर 4 में जगह बनाने के लिए अफगानिस्तान को स्थिर श्रीलंका को हराना होगा. अफगानिस्तान की जीत से उसके, श्रीलंका और बांग्लादेश के चार-चार अंक हो जाएंगे. हालांकि, उनके पक्ष में जो बात हो सकती है, वह है बांग्लादेश (-0.270) की तुलना में उनका बेहतर नेट रन रेट (2.150), जो अपनी लीग प्रतिबद्धताओं से बाहर हो चुका है. (SCORECARD)

टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुँचने के बाद, राशिद खान की अगुवाई वाली टीम से उम्मीदें बढ़ गई हैं. स्पिन विभाग में दबदबे वाली यह टीम अभी तक एशिया कप में, खासकर बल्ले से, शीर्ष फॉर्म में नहीं है.

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी