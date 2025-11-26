IND vs SA: 'कोई विज़न नहीं है, भारत की शर्मनाक हार के बाद आगबबूला हुए मोहम्मद कैफ

Mohammad Kaif angry on Gautam Gambhir : भारत को साउथ अफ्रीका ने गोवाहाटी टेस्ट मैच में 408 रन से हराकर सीरीज में 2-0 से सफाया कर दिया. भारत की शर्मनाक हार को देखकर पूर्व क्रिकेटर हैरान हैं. पूर्व भारतीय दिग्गज गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की हार के बाद रिएक्ट किया है. कैफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की है. भारत की हार के बाद कैफ ने माना है कि टीम इंडिया में कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई विज़न नहीं है.

मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,"घर पर दूसरी बार व्हाइट वॉश देखकर बहुत निराश हूं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई विज़न नहीं, कोई प्लान नहीं. बहुत ज़्यादा काट-छांट और बदलाव. हम घरेलू मैदान पर हरी पिच पर खेलते हैं लेकिन टेस्ट के लिए हमारे पास टर्नर हैं. टेस्ट टेम्परामेंट वाले बल्लेबाज़ कम हैं. भारत को घर पर अपनी टेस्ट स्ट्रेटेजी पर फिर से सोचने की ज़रूरत है"

Utterly disappointed to see second white wash at home. No stability, no vision, no plan. Too much chopping and changing. We play on green track in domestic but have turners for Tests. Few batsmen with Test temperament. India needs to rethink their Test strategy at home. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2025

टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी बार मिली भारतीय टीम को

यह हार भारत के टेस्ट इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय है क्योंकि रन के लिहाज़ से यह उसकी सबसे बड़ी हार है. यह तीसरा अवसर है जबकि किसी टीम ने भारत का उसकी धरती पर सूपड़ा साफ किया.इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2000 में 2-0 से जबकि पिछले साल न्यूजीलैंड ने 3-0 से सीरीज जीती थी. इस पराजय से भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है.

भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी .दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी.

मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में, भारत अब तक घरेलू मैदान पर न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टेस्ट हार चुका है. पिछले 66 वर्षों में यह पहला अवसर है जबकि भारतीय टीम सात महीनों के अंतराल में पांच टेस्ट हार गई.