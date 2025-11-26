विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: 'कोई विज़न नहीं है, भारत की शर्मनाक हार के बाद आगबबूला हुए मोहम्मद कैफ

Mohammad Kaif angry on Team India: कैफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की है. भारत की हार के बाद कैफ ने माना है कि टीम इंडिया में कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई विज़न नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA: 'कोई विज़न नहीं है, भारत की शर्मनाक हार के बाद आगबबूला हुए मोहम्मद कैफ
Mohammad Kaif on IND vs SA 2nd Test:
  • भारत को साउथ अफ्रीका ने गोवाहाटी में टेस्ट मैच में 408 रन से हराकर सीरीज में 2-0 से पराजित किया गया
  • मोहम्मद कैफ ने टीम की हार पर नाराजगी जताते हुए घरेलू टेस्ट में स्थिरता और विज़न की कमी बताई
  • भारत की यह हार टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी रन से घरेलू मैदान पर मिली हार है, जो शर्मनाक अध्याय है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mohammad Kaif angry on Gautam Gambhir : भारत को साउथ अफ्रीका ने गोवाहाटी टेस्ट मैच में 408 रन से हराकर सीरीज में 2-0 से सफाया कर दिया. भारत की शर्मनाक हार को देखकर पूर्व क्रिकेटर हैरान हैं. पूर्व भारतीय दिग्गज गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की हार के बाद रिएक्ट किया है. कैफ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की है. भारत की हार के बाद कैफ ने माना है कि टीम इंडिया में कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई विज़न नहीं है.

मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,"घर पर दूसरी बार व्हाइट वॉश देखकर बहुत निराश हूं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई विज़न नहीं, कोई प्लान नहीं. बहुत ज़्यादा काट-छांट और बदलाव. हम घरेलू मैदान पर हरी पिच पर खेलते हैं लेकिन टेस्ट के लिए हमारे पास टर्नर हैं. टेस्ट टेम्परामेंट वाले बल्लेबाज़ कम हैं. भारत को घर पर अपनी टेस्ट स्ट्रेटेजी पर फिर से सोचने की ज़रूरत है"

टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी बार मिली भारतीय टीम को 

यह हार भारत के टेस्ट इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय है क्योंकि रन के लिहाज़ से यह उसकी सबसे बड़ी हार है. यह तीसरा अवसर है जबकि किसी टीम ने भारत का उसकी धरती पर सूपड़ा साफ किया.इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2000 में 2-0 से जबकि पिछले साल न्यूजीलैंड ने 3-0 से सीरीज जीती थी. इस पराजय से भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी करारा झटका लगा है.

भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी .दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी.

मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में, भारत अब तक घरेलू मैदान पर न्यूज़ीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच टेस्ट हार चुका है. पिछले 66 वर्षों में यह पहला अवसर है जबकि भारतीय टीम सात महीनों के अंतराल में पांच टेस्ट हार गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mohammad Kaif, Gautam Gambhir, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now