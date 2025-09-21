BCCI New President: कौन हैं मिथुन मिन्हास? जो हो सकते हैं BCCI के नये अध्यक्ष

Who is Mithun Manhas: आईपीएल में खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले खिलाड़ी मिथुन मन्हास भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए अध्यक्ष बन सकते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मन्हास हाल ही में हुई BCCI की बैठक में इस पद के लिए टॉप उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं. वह इससे पहले दलीप ट्रॉफी के लिए उत्तर क्षेत्र के संयोजक रह चुके हैं और उन्होंने IPL फ्रैंचाइज़ी गुजरात टाइटन्स में सहायक स्टाफ के रूप में भी काम किया है. वर्तमान में, मन्हास जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ के प्रशासक के रूप में कार्यरत हैं. (Who is BCCI New President)

कौन है मिथुन मिन्हास

मिथुन मिन्हास खासकर घरेलू क्रिकेट में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने करीब दो दशकों तक घरेलू क्रिकेट खेला है. अपने घरेलू क्रिकेट के करियर में मिथुन मिन्हास ने 157 फर्स्ट क्वलास मैच में 9714 रन बनाए हैं. उनके नाम 27 शतक और 49 अर्धशतक दर्ज है. 91 टी-20 मैच में उन्होंने 1170 रन बनाए थे. 1997/98 में डेब्यू करने वाले मन्हास, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों के वर्चस्व वाले दौर में दिल्ली के लिए एक मध्यक्रम बल्लेबाज़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई. फिर भी, उन्होंने दिल्ली का शानदार नेतृत्व किया और 2007-08 में उन्हें रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया.

उस सीज़न में उन्होंने 57.56 की औसत से 921 रन बनाए. मिन्हास दाएं हाथ के बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला. अपने क्रिकेट अनुभव और प्रशासनिक अनुभव के मिश्रण के साथ, मन्हास अब भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था का नेतृत्व करने की दहलीज़ पर खड़े हैं.

संभावित दावेदार

बीसीसीआई अध्यक्ष (BCCI President) - मिथुन मन्हास.

बीसीसीआई सचिव (BCCI Secretary) - देवजीत सैकिया.

उपाध्यक्ष (Vice President) - राजीव शुक्ला.

आईपीएल अध्यक्ष (IPL Chairman)- अरुण धूमल

बीसीसीआई कोषाध्यक्ष (BCCI Treasurer) - रघुराम

संयुक्त सचिव (Joint Secretary) - प्रभतेज भाटिया

शीर्ष परिषद (Apex Council)- जयदेव शाह।

आईपीएल जीसी (IPL GC) - एम मजूमदार