Mitchell Starc: पत्नी को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे मिचेल स्टार्क, मगर काम न आई हौसला अफजाई

Mitchell Starc Spotted in Stands Supporting His Wife Alyssa Healy: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी पत्नी एलिसा हीली का उत्साहवर्धन करते हुए देखा गया है. दरअसल, टूर्नामेंट का 5वां मुकाबला बीते कल (05 अक्टूबर 2024) श्रीलंका महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां कंगारू टीम 34 गेंद शेष रहते 6 विकेट से मैदान मारने में कामयाब रही.

मैच के दौरान कैप्टन एलिसा हीली का बल्ला तो नहीं चला. मगर कप्तानी में उनका जलवा रहा. यहां उनकी अगुवाई में टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही. इसी मुकाबले के दौरान स्टार्क को भी अपनी पत्नी का हौसला अफजाई करते हुए स्टेडियम में पाया गया. स्टार्क और हीली ने अप्रैल 2016 में शादी की थी.

