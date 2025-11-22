विज्ञापन
AUS vs ENG: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, WTC के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने

Mitchell Starc 200 Wickets Third Bowler in WTC History: स्टार्क ने रूट को दूसरी इनिंग के 20वें ओवर में बोल्ड कर यह उपलब्धि हासिल की.

  • ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने पर्थ टेस्ट में कुल दस विकेट लेकर मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
  • स्टार्क वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 200 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज़ बने हैं जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है
  • उन्होंने इंग्लैंड के जो रूट को बोल्ड कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 200 विकेट पूरे किए हैं
Mitchell Starc 200 Wickets Third Bowler in WTC History: ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में एशेज़ 202526 के पहले टेस्ट को अपने नाम कर लिया है. बाएं हाथ के इस अनुभवी पेसर ने पहले दिन 12.5 ओवर में 58 रन देकर सात विकेट झटके और दूसरी इनिंग में तीन और विकेट लेकर मैच में कुल 10 विकेट पूरे कर लिए. लेकिन स्टार्क का असली रिकॉर्ड इससे पहले बन चुका था. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए.

WTC में स्टार्क का नया मुकाम

पर्थ टेस्ट की शुरुआत से पहले स्टार्क WTC में 191 विकेट पर खड़े थे. इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट को आउट करते ही उन्होंने 200 विकेट का आंकड़ा छू लिया. रूट को उन्होंने दूसरी इनिंग के 20वें ओवर में बोल्ड कर यह उपलब्धि हासिल की. रूट इस मैच में लगातार दूसरी बार कम स्कोर पर आउट हुए पहली इनिंग में 0 और दूसरी में 8 रन.

WTC में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

इस उपलब्धि के बाद स्टार्क WTC के टॉप5 गेंदबाज़ों की सूची में तीसरे नंबर पर आ गए हैं. उनसे आगे सिर्फ़ नाथन लियोन (219) और पैट कमिंस (215) हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप - सबसे ज़्यादा विकेट
खिलाड़ीटीममैचविकेटबेस्ट
नाथन लियोनऑस्ट्रेलिया54*219*8/64
पैट कमिंसऑस्ट्रेलिया512156/28
मिशेल स्टार्कऑस्ट्रेलिया50*201*7/58
रविचंद्रन अश्विनइंडिया411957/71
जसप्रीत बुमराहइंडिया42*184*6/27*

इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में भी स्टार्क का दबदबा

स्टार्क ने दूसरी इनिंग की शुरुआत ज़ैक क्रॉली को शून्य पर आउट कर की. इसके बाद जो रूट और अंत में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उनका शिकार बने. स्टोक्स को ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कैच किया. स्टोक्स, जिन्होंने पहली इनिंग में इंग्लैंड के लिए पाँच विकेट लिए थे, दूसरी इनिंग में केवल 2 रन ही बना सके. स्टार्क की गेंदबाज़ी ने इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी को दोनों पारियों में चरमरा दिया और पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को भारी बढ़त दिलाने की नींव रखी.

Cricket, Australia, England, Mitchell Aaron Starc, Australia Vs England Ashes 2025-26
