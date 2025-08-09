विज्ञापन
मिचेल मार्श ने किया ऐलान, टी20 वर्ल्ड कप में इस धुरंधर के साथ करेंगे पारी की शुरुआत

Mitchell Marsh Big Statement: मिचेल मार्श ने पुष्टि की है कि वह निकट भविष्य में ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे क्योंकि उनकी टीम अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले आदर्श संयोजन तैयार करना चाहती है.

Mitchell Marsh and Travis Head
  • ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत के लिए निकट भविष्य में जोड़ी बनाएंगे.
  • मार्श ने पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों में पारी की शुरुआत की थी और शीर्ष क्रम में बने रहेंगे.
  • मार्श और हेड ने अभी तक टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक साथ ओपनिंग नहीं की है, लेकिन वनडे में उनका रिकॉर्ड अच्छा है.
Mitchell Marsh Big Statement: ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने पुष्टि की है कि वह निकट भविष्य में ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत करेंगे क्योंकि उनकी टीम अगले साल होने वाले विश्व कप से पहले आदर्श संयोजन तैयार करना चाहती है. मार्श का 2021 में टी20 विश्व कप में तीसरे नंबर पर उतरना निर्णायक साबित हुआ था. उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला खिताब दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अब टी20 टीम की कमान संभाल रहे इस 33 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि वह पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ सभी पांच मैचों में पारी का आगाज करने के बाद शीर्ष क्रम में बने रहेंगे. कैरेबियाई दौरे से पहले उन्होंने ऐसा सिर्फ एक बार किया था.

मार्श ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला से पहले शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा, 'निकट भविष्य में मैं और हेडी पारी की शुरुआत करेंगे. हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेली है और हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल है. विश्व कप को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.'

हालांकि मार्श और हेड ने अभी तक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक साथ पारी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन वनडे जोड़ी के रूप में उनका रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने पांच पारियों में 70.50 की शानदार औसत से 282 रन बनाए हैं.

पिछले साल टी-20 विश्व कप के बाद डेविड वार्नर के संन्यास लेने के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में कई सलामी बल्लेबाजों को आजमाया है, जिनमें मैथ्यू शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क शामिल हैं. भारत और श्रीलंका अगले वर्ष फरवरी में टी-20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे.

Australia, Mitchell Ross Marsh, Cricket
