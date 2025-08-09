'कौन सा मुंह पर...', दुनिया के किन दो गेंदबाजों से खौफ खाते थे वीरेंद्र सहवाग? कपिल शर्मा शो में किया खुलासा

Virender Sehwag Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बल्लेबाजी की पूरी दुनिया दीवानी थी. मैदान में आकर जिस तरह से वह क्रिकेट प्रेमियों को एंटरटेन करते थे. उसे देख हर कोई खुशी से झूम उठता था. लोग आज भी उनके विस्फोटक बल्लेबाजी को मिस करते हैं. तेज गेंदबाज हो या स्पिन. वह हर किसी के खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी करते थे. शोएब अख्तर और ब्रेट ली के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा था, जो उस दौरान के बेहद खतरनाक तेज तर्रार गेंदबाज माने जाते थे.

लोगों के जेहन में एक सवाल हमेशा रहता है कि क्या सहवाग को अपने क्रिकेट करियर के दौरान कभी किसी गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी करने में डर लगा? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब 46 वर्षीय पूर्व बल्लेबाज ने स्वयं दिया है. कपिल शर्मा के शो में पहुंचे सहवाग से जब शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने पूछ कि वीरू बल्लेबाजी के दौरान किसकी बॉलिंग फेस करते हुए डर लगता था?

सवाल के जवाब में वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर से पहले पूर्व श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम लिया. उन्होंने कहा, 'सबसे ज्यादा डर किसी गेंदबाज से लगा तो वो मुरलीधरन थे. वो स्पिनर थे. मुझे उनकी बॉल समझ में नहीं आती थी. कौन सी गेंद घूमेगी कौन सी बाहर जाएगी. उनके बाद किसी से डर लगा तो वो शोएब अख्तर थे. क्योंकि उनका भरोसा नहीं था. कौन सा मुंह पर मारेंगे और कौन सा जूते पर.'

सहवाग का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें सहवाग के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो वह देश के लिए 104 टेस्ट, 251 वनडे और 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 180 पारियों में 49.34 की औसत से 8586, वनडे की 245 पारियों में 35.06 की औसत से 8273 और टी20 की 18 पारियों में 21.89 की औसत से 394 रन निकले.

वहीं गेंदबाजी के दौरान टेस्ट की 91 पारियों में 47.35 की औसत से 40 और वनडे की 146 पारियों में 40.14 की औसत से 96 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

