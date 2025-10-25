IND vs AUS LIVE Score: भारतीय टीम को मिली पहली सफलता, सिराज ने हेड को लौटाया पवेलियन

India vs Australia 3rd ODI Live Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलियाई टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है. उसके दोनों ओपनर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड क्रीज पर हैं. वहीं, भारत ने अपनी प्लेइंग इलवेन में 2 बदलाव किए हैं. अर्शदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप सिंह यादव को इलेवन में शामिल किया गया है.

इससे पहले कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिय. मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया पहले ही प्रतिष्ठित सीरीज को अपने नाम कर चुकी है. कंगारू टीम की कोशिश रहेगी कि वो आज के मुकाबले को भी अपने नाम करके सीरीज के सभी मुकाबले अपने नाम करे, जबकि भारतीय टीम आखिरी मैच को जीतकर सम्मान के साथ यहां से विदाई लेना चाहेगी. यही वजह है कि क्रिकेट पंड़ितों को लगता है आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है. (Live Cricket Score)