28 minutes ago
Oct 25, 2025
नई दिल्ली:
चार दिन तक चलने वाले आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार से हो गई है. 25 अक्टूबर को नहाय खाय है और इसके अलगे दिन खरना होगा. तीसरे दिन यानी कि सोमवार को अर्घ्य दिया जाएगा. छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ होती है. इस दौरान व्रती महिलाएं पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर पूरी शुद्धता से व्रत शुरू करती हैं. इस दिन व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं. दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. घाट पूजा के लिए सजकर तैयार हैं. छठ पूजा से जुड़ा हर अपडेट यहां जानें.
ये भी पढ़ें- धर्म से परे केवल आस्था का पर्व क्यों कहा जाता है छठ
LIVE UPDATES...
छठ पूजा का तीन दिन का कार्यक्रम जानें
छठ पूजा का 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का पूरा कर्यक्रम जानें
- 25 अक्टूबर- नहाय खाय (पहला दिन)
- 26 अक्टूबर-खरना (दूसरा दिन)
- 27 अक्टूबर- संध्या अर्घ्य (तीसरा दिन)