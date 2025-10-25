चार दिन तक चलने वाले आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार से हो गई है. 25 अक्टूबर को नहाय खाय है और इसके अलगे दिन खरना होगा. तीसरे दिन यानी कि सोमवार को अर्घ्य दिया जाएगा. छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ होती है. इस दौरान व्रती महिलाएं पवित्र नदी या तालाब में स्नान कर पूरी शुद्धता से व्रत शुरू करती हैं. इस दिन व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं. दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. घाट पूजा के लिए सजकर तैयार हैं. छठ पूजा से जुड़ा हर अपडेट यहां जानें.

LIVE UPDATES...