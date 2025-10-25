कोहनी से धक्का मारा, चिकोटी काटी... नितिन गडकरी की मौजदूगी में दो महिला अधिकारियों का झगड़ा व

महाराष्ट्र के नागपुर में दो महिला अधिकारियों की हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने. दरअसल, नागपुर के सरकारी कार्यक्रम रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में दो महिला उच्चाधिकारियों के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया. ये पूरा मामला वीडियो में कैद हुआ है कि कैसे दोनों के बीच भिड़ंत दिख रही है. एक अधिकारी दूसरी को कोहनी से धक्का मार रही हैं और चिकोटी भी काटी जा रही है.

बताया जा रहा है कि पूरा विवाद 'पोस्टमास्टर जनरल' (PMG) के पद और चार्ज को लेकर है. पोस्टमास्टर जनरल शोभा मधले (नारंगी सारी) का 8 सितंबर को कर्नाटक घरवाड़ में ट्रांसफर हो गया. नई नियुक्ति तक नागपुर का चार्ज नवी मुंबई की पोस्टमास्टर जनरल सुचिता जोशी (ग्रे सारी) को दिया गया. मधले ने ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट जाकर ट्रांसफर पर स्टे ले लिया. इसलिए मधले और जोशी के बीच विवाद चल रहा है, वह झगड़ा रोजगार मेले में भी देखने को मिला.

VIDEO देखें

रोजगार मेले में जब दोनों अधिकारी एक ही सोफे पर बैठी थीं, तो उनके बीच सार्वजनिक रूप से झगड़ा शुरू हो गया. मधाले (ऑरेंज साड़ी) ने जोशी(ग्रे) के हाथ को धक्का दिया, जिससे सोफे पर पानी गिर गया. आरोप है कि मधाले ने जोशी के बाएं हाथ पर चिकोटी भी काटी और कोहनी से धक्के भी दिए. केंद्रीय मंत्री गडकरी के सामने हुई इस अशोभनीय हरकत के बाद दोनों महिला अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना है.