22 minutes ago
पटना:

बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है. शनिवार को नहाय खाए से छठ की शुरू होगा. इस बीच गृह मंत्री अमित शाह बिहार में आज तीन रैलियां करेंगे. अमित शाह की पहली रैली खगडि़या (जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान), दूसरी रैली मुंगेर (नौवागढ़ी हाई स्‍कूल मैदान) और तीसरी रैली नालंदा (श्रम कल्‍याण मैदान) में होगी. इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की और समस्‍तीपुर और बेगूसराय में रैलियों को संबोधित किया. बिहार में इस बार दो चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान हैं. वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. 

Oct 25, 2025 09:22 (IST)
