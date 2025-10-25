आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार तड़के हुए भीषण बस हादसे की वजह एक मोटरसाइकिल सवार बताया जा रहा है. बाइक से टक्‍कर लगने के बाद ही बस में आग गल गई थी. इस बाइक सवार शख्‍स का हादसे से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक पेट्रोल पंप का है, जहां ये शख्‍स पेट्रोल लेने के लिए आया था. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्‍स नशे में था, जिसकी वजह से बाइक पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. बेंगलुरु जा रही एक निजी बस में कुरनूल में बाइक से टक्कर लगने के बाद आग लग गई, जिससे दो बच्चों और मोटरसाइकिल चालक समेत 20 लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए.

नशे में पेट्रोल पंप पर पहुंचा

बस हादसे के मामले में पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के आरोप में केस दर्ज किया है. पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है. इस दौरान पुलिस के हाथों एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी लगा है, जिसमें हादसे के लिए जिम्‍मेदार ठहराया जा रहा व्‍यक्ति नजर आ रहा है. ये व्‍यक्ति पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर आया, तो उसके साथ एक अन्‍य शख्‍स भी था. हालांकि, पेट्रोल पंप पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, तो यह जाने लगा. पेट्रोल पंप से जाते समय इस व्‍यक्ति की बाइक लहराई और वह गिरने से भी बचा. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वह व्यक्ति शराब के नशे में पेट्रोल पंप से लापरवाही से बाइक चला रहा था.

मोटरसाइकिल बस के नीचे कुछ दूरी तक घिसटती रही...

बेंगलुरु पुलिस को ऐसा संदेह है कि बाइक सवार की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण बस में आग लग गई और काफी नुकसान हुआ. हालांकि, दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है. अधिकारी ने बताया कि जीवित बचे लोगों में से एक एन रमेश की शिकायत के आधार पर कुरनूल जिले के उलिंडाकोंडा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा, 'हमने कुरनूल में बस में आग लगने की घटना में जीवित बचे एन रमेश की शिकायत के आधार पर दो बस ड्राइवरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें उन पर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है.'

पुलिस के मुताबिक, हादसे में ज्यादातर मृतकों के शव इस कदर झुलस गए कि उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकी. उसने बताया कि टक्कर के बाद मोटरसाइकिल बस के नीचे कुछ दूरी तक घिसटती रही और इस बीच उसकी पेट्रोल टंकी का ढक्कन खुल गया, जिससे आग लग गई. रमेश ने अपनी शिकायत में कहा कि वी कावेरी ट्रैवल्स की बस में लगभग 40 यात्री सवार थे और यह हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी.

रमेश ने बताया, 'कुरनूल पार करने के बाद तड़के तेज आवाज सुनाई दी और बस के अगले हिस्से में आग लग गई.' रमेश के अनुसार, उसने पीछे का शीशा तोड़ दिया और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बस से बाहर कूद गया. हालांकि, उसने बताया कि वह अपने ‘पारिवारिक मित्र' जी रमेश सहित कई अन्य लोगों को नहीं बचा पाया, जिन्होंने धुएं और आग के बीच फंसकर दम तोड़ दिया. कुरनूल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत पटेल ने बताया, 'घटना के सिलसिले में उलिंडाकोंडा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 (ए) (मानव जीवन को खतरे में डालना) और 106 (1) (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.'

