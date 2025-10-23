चांदी की पायल काली क्यों पड़ जाती है? घर में चांदी की पायल को कैसे साफ करें, यह रहा रामबाण तरीका

Chandi ki jewellery kaise saaf karen : फेस्टिव सीजन शुरू होते ही घरों की सजावट और सफाई के साथ महिलाएं अपने गहनों को भी निखारने में जुट जाती हैं. खासकर चांदी की पायल और बिछिया (Anklets and Toe Rings) को चमकाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. दरअसल, रोजाना पहनने की वजह से चांदी के गहनों की चमक धीरे-धीरे कम (How to Maintain Silver Jewellery) हो जाती है और वे काले या फीके से दिखने लगते हैं. ऐसे में कई महिलाएं इन्हें किसी खास मौके पर पहनने से भी हिचकिचाती हैं. अगर आपकी भी पायल या बिछिया की रौनक खो गई है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप इन्हें फिर से नई जैसी चमकदार बना सकती हैं. हम इस खबर में आपको ऐसे ही कुछ तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी पायल और बिछिया को चमका सकती हैं. आइए जानते हैं...

बेकिंग सोडा और पानी से चांदी की सफाई (How to clean silver jewelry with baking soda)

अगर आपकी चांदी की पायल या बिछिया की चमक फीकी पड़ गई है, तो बेकिंग सोडा से उन्हें फिर से चमकाया जा सकता है. इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा गुनगुना पानी लें और उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. अब इस पेस्ट को किसी नरम टूथब्रश या कपड़े की मदद से गहनों पर लगाएं. इसे कुछ मिनटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से धीरे-धीरे रगड़ें. कुछ ही देर में गंदगी और कालापन गायब हो जाएगा, और आपकी चांदी के गहने नई जैसी चमक बिखेरने लगेंगे.

चांदी की पायल या बिछिया को साफ करने के लिए साबुन और गुनगुना पानी एक बेहद आसान उपाय है. इसके लिए सबसे पहले पानी हल्का गर्म करें और उसमें गहनों को कुछ देर के लिए डुबो दें. फिर इन्हें बाहर निकालकर हल्का सा साबुन लगाएं और धीरे-धीरे रगड़कर साफ करें. जब सारी गंदगी निकल जाए, तो दोबारा गुनगुने पानी से धो लें. आखिरी में किसी मुलायम सूती कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर सुखा लें. इससे आपकी चांदी के गहने फिर से अपनी पुरानी चमक वापस पा लेंगे.

चांदी की पायल या बिछिया को चमकाने के लिए एल्युमिनियम फॉयल एक असरदार तरीका साबित हो सकता है. इसके लिए एक बाउल में गर्म पानी डालें और उसमें एल्युमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा रखें. अब इसमें दो चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक मिलाएं. जब मिश्रण तैयार हो जाए, तो अपने गहनों को इसमें करीब 10 मिनट तक डुबोकर छोड़ दें. इसके बाद उन्हें बाहर निकालकर साफ पानी से धो लें. इस प्रक्रिया से आपकी पायल का कालापन दूर होकर वह नई जैसी चमकदार दिखने लगेगी.

