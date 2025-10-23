किस टीम से IPL खेलते थे महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव? जानें अब कितनी है कमाई

विज्ञापन
बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और हर कोई इसकी तैयारियों में लगा हुआ है. तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के बारे में तो सभी को पता है लेकिन आज आपको उनके क्रिकेट करियर के बारे में बताते हैं.

तेजस्वी यादव को बनाया गया सीएम फेस

बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. हर नेता जनता का दिल जीतने में लगा हुआ है ताकि उन्हें वोट मिले और वो अपनी सरकार बना सकें. बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं. लालू प्रसाद यादव के बेटे का राजनीतिक करियर काफी लंबा है. मगर बहुत ही कम लोगों को पता है कि राजनीति में आने से पहले तेजस्वी यादव क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम हुआ करते थे. उन्होंने साल 2013 में क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया था और उसके बाद अपना राजनीतिक सफर शुरू कर दिया था. तेजस्वी यादव आईपीएल भी खेल चुके हैं. आइए आपको बताते हैं तेजस्वी यादव किस टीम से आईपीएल खेलते थे.

ऐसा रहा क्रिकेट करियर

तेजस्वी यादव ने दिल्ली की अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 टीमों में खेला है. वो 2008 में अंडर-19 वर्ल्डकप जीतने वाली टीम में भी स्टैंडबाई प्लेयर थे.. 2009 में झारखंड के लिए डेब्यू करने वाले तेजस्वी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के एक मैच में 20 और दो लिस्ट ए मुकाबलों में 14 रन बनाए. तेजस्वी चार टी-20 मुकाबले भी खेले हैं.

किस टीम से खेला आईपीएल

तेजस्वी यादव ने 2008-2012 तक आईपीएल भी खेला है. वो दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे हैं. तेजस्वी ने लिगामेंट में चोट के बाद साल 2013 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. तेजस्वी यादव को मोटी रकम में दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा था. साल 2008 में उन्हें 8 लाख में खरीदा था. 2009 में भी 8 लाख में खरीदा गया था. 2010 में तेजस्वी ने आईपीएल खेला ही नहीं था और वहीं 2011-12 में उन्हें 10 लाख में खरीदा गया था.

कितनी है तेजस्वी यादव की कमाई

तेजस्वी यादव ने खुद अपनी संपत्ति का खुलासा किया है. उन्होंने चुनावी हलफनामे में बताया है कि उनकी चल संपत्ति करीब 6.12 करोड़ और अचल संपत्ति 1.88 करोड़ है.नकद 2.75 लाख रुपये का जिक्र किया गया है. अगर सोने चांदी की बात करें तो परिवार समेत तेजस्वी के पास करीब 1 किलो सोना है.

