ENG vs AUS: कौन बनेगा एशेज 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच, माइकल वॉन ने कर दी है भविष्यवाणी

Michael Vaughan Predict Player of the Series of Ashes 2025: पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने एशेज 2025 से पहले एक दिलचस्प भविष्यवाणी की है. वॉन का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड इस बार सीरीज़ में सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब अपने नाम करेंगे. वॉन ने कहा कि हेजलवुड की लय, अनुभव और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वह इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं. उनके अनुसार, हेजलवुड की सटीक लाइन-लेंथ और कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल करने की क्षमता उन्हें पूरी सीरीज में खास बनाएगी.

एशेज 2025 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें नई रणनीति के साथ उतरने वाली हैं, लेकिन वॉन का विश्वास है कि यदि हेज़लवुड पूरी तरह फिट रहे, तो वह निर्णायक भूमिका निभाते दिखेंगे.

एशेज में कभी इंग्लैंड तो कभी ऑस्ट्रेलिया एक-दूसरे पर भारी पड़ती रही हैं. अक्सर दोनों देश अपनी जमीन पर दूसरे पर भारी पड़ते हैं. एशेज 1986-87 ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था. इस सीरीज में इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की थी. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड को मिली ये जीत साहसिक और यादगार थी. लेकिन इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के लिए एशेज में जीत असंभव कर दी. सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर इंग्लैंड में, विजेता ऑस्ट्रेलिया ही रहता था.

1989, 1990-91, 1993, 1994-95, 1997, 1998-99, 2001, 2002-03 तक लगातार 8 बार ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में इंग्लैंड को शिकस्त दी. इंग्लैंड एक ऐसे कप्तान और टीम की तलाश में था, जो उसे एशेज में जीत दिलाकर उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस करा सके.

यह अवसर एशेज 2005 में आया. 2005 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए रिकी पोंटिंग की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पहुंची. माइकल वॉन की कप्तानी वाली इंग्लैंड अपनी धरती पर एशेज का खिताब वापस पाने को व्यग्र थी. लेकिन लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 239 रन से जीत हासिल की. इस हार के बाद एक बार फिर इंग्लैंड पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडराने लगा.

(IANS इनपुट के साथ)