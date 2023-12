"बैजबॉल भारत में नेस्तनाबूद हो जाएगी...", भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को माइकल वॉन ने दी चेतावनी

Michael Vaughan on IND vs ENG Test Series: माइकल वॉन ने चेताया

Michael Vaughan on IND vs ENG Test Series:पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारत के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले इंग्लैंड (IND vs ENG Test) को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के खतरनाक स्पिन आक्रमण के सामने ‘बैजबॉल' शैली पूरी तरह से नाकाम साबित हो सकती है. इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के उपनाम ‘बैज' के आधार पर टीम के आक्रामक तेवरों को ‘बैजबॉल' नाम दिया गया है . पिछले डेढ साल में क्रिकेट जगत में इसके चर्चे है और इंग्लैंड ने पिछले 18 में से 13 टेस्ट जीते हैं. वॉन ने फॉक्सस्पोर्टस डॉट कॉम डॉट एयू से कहा ,"दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन भारत में खेलना है , एशेज में नाथन लियोन ने भी आपको परेशान किया था और आस्ट्रेलिया ने 2 . 0 से बढत बना ली थी .